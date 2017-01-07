Orduspor'a tesis şoku!

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Spor Toto 3. Lig ekibi Orduspor'a, tesisleri 2 hafta içerisinde boşaltması için Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından bir yazı gönderildi.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili bir yazı yayımlandı. Bu yazıda Orduspor'un 2025 yılna kadar tesisleri kullanması için bir sözleşmesi olduğu da belirtildi.

İşte o yazı ve fotoğraflar:

1967 yılında kurulan ve yıllar boyu Ordu şehrinin en büyük markası olan Orduspor Kulübü, kuruluşunun 50.yıl dönümünde maalesef maddi ve manevi bir çok zorluk içerisinde var olma mücadelesi vermektedir.



Orduspor Kulübü olarak yaşadığımız onca problemler yetmezmiş gibi bugün maalesef kötü bir olayla daha karşı karşıya kalmış durumdayız. Yarım asırlık Orduspor Kulübü, bugün bulunduğu tesislerden 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen maalesef hukuksuz bir şekilde çıkartılmaya çalışılmaktadır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kulübümüze gönderilen yazıda tesisleri 2 ay içerisinde boşaltmamız ve eski kulüp binasının yer aldığı bugün harabe halinde ki metruk binaya geçmemiz istenmektedir.



50 yıllık Orduspor Kulübü’nün bugün mevcut tesislerinden çıkartılarak gönderilmeye çalışıldığı, içinde bırakın insanın yaşamasını hiçbir canlının barınamayacağı metruk binanın halini sizlerle paylaşıyor, bı vahim tabloyu sizlerinde görmesini istiyoruz.