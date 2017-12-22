Ordunun teröristlerden aldığı kentteki sivil ölümü tahmin edilenin 10 katı!

Irak hükümeti tarafından 1260 sivil ölümün gerçekleştiği açıklanan Musul’un kontrolü operasyonunda, sayının 10 katı olduğu öne sürüldü.

İngiliz The Times gazetesinin bugün 21 Aralık’taki haberinde, Musul’un DEAŞ'ten alınması operasyonunda hayatını kaybeden sivil sayısının, tahmin edilenden 10 kat daha fazla olduğunu yazdı.

Sivillerin bir bölümünün hava saldırıları, roket ve topçu ateşi ve Iraklı güçlerin açtığı ateşte öldüğü, bir bölümünün ise DEAŞ tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Associated Press’in (AP) araştırmasına göre ise Musul operasyonunda kayıtları bulunan 9 bin 606 sivil hayatını kaybetti.

AP, 9 ay süren operasyonda 9 ile 11 bin arasında sivilin öldüğünün tahmin edildiğini, DEAŞ tarafından infaz edilenlerle toplu mezarlara gömülenlerin bu sayının dışında kaldığını not düştü.

ABD, öncülüğünü yaptığı uluslararası koalisyonun zaman zaman hava saldırılarında sivilleri vurduğunu kabul etmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise operasyon süresince toplamda bin 260 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.