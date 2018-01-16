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Ordu'nun rakımı sosyal medyada olay oldu

Ordu'nun rakımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan üç ayrı fotoğraf ilgi odağı oldu. Rakımın 48 yıl içinde 3 kez değişmesi sosyal medyayı salladı...

16 Ocak 2018 Salı 12:04
Ordu'nun rakımı sosyal medyada olay oldu

Ordu'nun rakımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan üç ayrı fotoğraf ilgi odağı oldu. 1970 yılında çekildiği anlaşılan fotoğrafların ilkinde Ordu'nun rakımı 10, ikincisinde 3, son fotoğrafta ise 5 metre olarak görülüyor. Ordu’nun rakımının 48 yıl içinde 3 kez değişmesi sosyal medyada da esprili tartışmalara sebep oldu.

1970 yılında çekilen ve Ekrem Bora, Tanju Gürsu, Salih Güney’in de rol aldığı ‘Firari Aşıklar’ filminde Ordu şehir merkezinden görüntüler yer alıyor. Filmde Ordu şehir girişindeki tabelada nüfus 27 bin, rakım ise 10 olarak görülüyor. 2012 yılında Eskipazar mevkisinde Botanik Park çalışmalarının yapıldığı dönemde çekilen bir fotoğrafta ise Altınordu nüfusu tabelaya 186 bin 100, rakımın 3 olarak yazıldığı gözlendi. Günümüz tabelasında ise Altınordu’nun nüfusu 205 bin, rakım 5 olarak görülüyor.



Ordu’nun rakımının 48 yıl içinde 3 kez değişmesi sosyal medyada da esprili tartışmaların konusu oldu. Sosyal medyada yapılan yorumlarda rakım düşüklüğü şu esprili ifadelerle dile getirildi:

“Batayruukk”, “Sanırım 10 yıl dolmadan su altında kalacak... Kayıp şehir Atlantis” , “Ordu giderek batıyor “, “Buralar eskiden hep denizmiş”, “Rakım bitmiş gidip alayım”, “Nüfus o kadar artmış ki toprak çökmüş”, “Şehir yerinde de deniz yükselmiş”, “Battığımızın resmidir”, “2047’de rakım 0 yazar”

''TEKNOLOJİ DEĞİŞİNCE RAKIM DA DEĞİŞİYOR''

Rakım ölçümlerinde teknolojinin sürekli değişimi sebebiyle değişiklik olabileceğini belirten harita mühendisleri, özellikle uydudan alınan GPRS ile yapılan ölçümlerin daha doğru olduğunu belirttiler. Mühendisler ayrıca geçmişte UFO taşıma ile yapılan ölçümlerde hata yapıldığını ancak bugün teknolojik imkanları ve uydulardan alınan sinyaller ile ölçüm yapıldığı için en doğru rakamın bulunduğunu belirttiler.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 12:04
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