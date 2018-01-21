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'Ordumuza başarılar diliyoruz, evlatlarımızın kılıcı keskin olsun'

İçişleri BakanıSüleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesine başlattığı “Zeytin Dalı Harekatına” ilişkin, “Gerçek huzuru tesis etmek için operasyona başlayan TSK’ya başarılar diliyoruz. Evlatlarımızın kılıcı keskin olsun” dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 15:11
'Ordumuza başarılar diliyoruz, evlatlarımızın kılıcı keskin olsun'

İçişleri BakanıSüleyman Soylu, AK PartiSiirt Merkez İlçe Teşkilatı 6’ncı olağan kongresine katılmak ve bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla kente geldi. İlk olarak, valiliği ve Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Soylu, ardından 14 Eylül Kapalı Spor Salonunda düzenlenen kongreye katıldı. Soylu, kongrede yaptığı konuşmada, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afrin’de dün itibariyle, insanlığın ve medeniyetin namusunu kurtarmak, sözde değil doğru, dürüst ve gerçek huzuru tesis etmek amacıyla operasyon başlatıldığını belirten Soylu, “Türk Silahlı Kuvvetlerimize, kahraman ordumuza, evlatlarımıza başarılar diliyoruz. Milletimizin duası ordumuzla beraberdir. Eller bu sabah Türkiye’nin her yerinde semaya açıldı. Bu gece sabahlara kadar Fatihalar, Fetih sureleri okundu. Evlatlarımızın kılıcı keskin olsun. Etrafımızda dış güçler tarafından desteklenen şer şebekelerini ellerinin tersiyle itsinler ve boğabilsinler diye dua edelim. Allah evlatlarımızı muhafaza eylesin, ayaklarına taş değmesin” dedi.

Kongreye, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Vali Ali Fuat Atik, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve partililer katıldı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 15:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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