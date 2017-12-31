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İran kaynıyor...Devrim Muhafızları son kez uyardı: Eğer devam ederse...

İran'da Devrim Muhafızları, protestolara devam etmeleri durumunda hükümet karşıtı göstericilerin "ulusun demir yumruğuyla" karşılaşacaklarını söyledi.

31 Aralık 2017 Pazar 15:44
İran kaynıyor...Devrim Muhafızları son kez uyardı: Eğer devam ederse...

İran'daki yaşam standartları bahanesiyle başlayan protestolar üç gündür sürüyor. Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kovsari protestoların, siyasi sloganların atıldığı ve mülklerin yakıldığı bir hale dönüştüğünü söyledi ve ekledi:

''MÜLKLERİ YAKMAYACAKLARDI''

"Eğer bu insanlar artan fiyatlar nedeniyle sokaklara çıktıysa o sloganları atmayacaktı, mülkleri ve arabaları yakmayacaktı."

İranlı yetkililer protestolardan "karşı devrimcileri ve yabancı güçlerin ajanlarını" sorumlu tuttu.

2009'DAN BERİ EN BÜYÜK PROTESTOLAR

2009'dan beri en büyük protestoların yaşandığı İran'da iki kişinin bu protestolar sırasında öldüğü bildiriliyor.

Perşembe günü ülkenin kuzey doğusunda başlayan protestolar Cuma günü diğer büyük kentlere de yayılmıştı.

Cumartesi Tahran'da az sayıda kişinin katılımıyla başlayan protesto da hızla büyümüş, sonunda öğrenciler polisle çatışmıştı.

Diğer kentlerdeki protestolarda da ülkenin ruhani lideri Ayetullah Hamaney'in posterleri ateşe verildi, Besici milislerinin merkezleri basıldı, polis motosikletleri yakıldı.

İran'daki İslami Devrim Muhafızları 1979'daki İslam devriminin ardından kurulan İslami sistemi koruması amacıyla kurulmuştu. Örgütün kontrolünde on binlerce gönüllü milisten oluşan Besici Direniş Gücü adlı yapı da bulunuyor.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 15:44
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