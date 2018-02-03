Ordu’da sahilde tesadüfen gördü hemen yetkililere haber verdi… Esrarengiz cihaz bulundu

Üzerinde Rus alfabesi ile yazılar yazan cihazın bir balığın üzerine takılmış takip cihazının olduğu tahmin edilirken cihazı incelemek için bulan vatandaşın yanına giden Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Balık, karaya vuran cihazın balıkların üzerine takip için takılan telemetri cihazına benzediğini söyledi.

"Telemetri cihazına çok benziyor"

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulanan İsmet Balık, “Kesin olmamakla beraber telemetri cihazına çok benziyor. Uzaktan denizdeki canlıları izlemek için kullanılan cihazlardan birisi olabilir. Cihaz takılan balıktan ayrılması veya ölmesi ile karaya vurduğunu düşünüyorum. Tehlike arz edecek bir cihaz olduğunu zannetmiyorum. Mersin veya yunusa bu cihaz takılmış olabilir. Üzerinde bulunan Rus alfabesi yazısı büyük bir ihtimal oradan Fatsa’ya kadar gelen bir canlı üzerinden karaya vurmuş olabilir. Yaptığım incelemeler neticesinde orijinal seri üretimle üretilen cihaza benzemiyor. Özellikli bir cihaz fakat tehlike arz edecek bir durum söz konusu değildir. İlk defa böyle bir cihaz gördüm. Ülkemizde de buna benzer takip cihazlar var” dedi.

"Her şeye karşı dikkatli olmalıyız”

Sahilde cihazı bulan Adnan Sobi ise yaptığı açıklamada, “Önce antenini fark ettim bu cihazın. Sonra köpük içinde bulunan cihazı açtım ve içindeki düzeneği görünce şaşırdım. Çevremdekilere cihazı tarif ettim ve onlar da bir takip cihazı olduğunu söylediler bana. Tabii üzerinde bulunan Rus alfabesinin olması biraz düşündürdü beni. Eğer bir takip cihazı ise Türkiye coğrafyasında dolaşması ne kadar yolun geldiğini gösterir o balığın. Tabii ülke olarak hassas dönemden geçiyoruz. Her şeye karşı dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

Sobi, denizdeki cihazın incelenmesi için ilgili yerlere götüreceğini sözlerine ekledi.