Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ordu’da polis otosu denize düştü: 1 polis kayıp, 1 polis yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sivil polis devriye aracının denize düşmesi sonucu 1 polis kayboldu, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu.

25 Ocak 2018 Perşembe 08:15
Ordu’da polis otosu denize düştü: 1 polis kayıp, 1 polis yaralı

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi. Kaybolan polisi bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

OTOMOBİL ÇIKARTILDI, KAYIP POLİS ARANIYOR

Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken aracın içinde bulunan diğer polis deniz içinde gözden kayboldu. Kayıp polisin kurtarılması için bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi görevli ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobil ise olay yerine çağırılan vinç sayesinde denizden çıkartıldı. Kayıp polisi arama çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk çalışmaları yakından takip ettiler.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 08:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    110 ülkede Türk çayı içiliyor
    1. 110 ülkede Türk çayı içiliyor
    2. Terör örgütü PYD sıkıştı! Afrin'den..
    3. İsrail ve Almanya'dan büyük korku!
    4. Üşümesin diye araçta bıraktılar,..
    5. Bahçelievler’de Metropol hücresi çöktü!
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Kapılarını 22’nci kez açıyor
    8. Terör örgütünün üst düzey isminden şok..
    9. Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan..
    10. Şah Fırat operasyonunun komutanı,..
    11. İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal..
    12. Afrin tepkisi Ertuğrul Özkök'ün içine..
    13. Afrin şehidinin eşinden duygulandıran..
    14. Ordu’da polis otosu denize düştü: 1..
    15. Gizli buzlanma kaza getirdi : 4 kişi..
    16. Sivas'ta terminalde unutulan çanta..
    17. Aydın'da korkunç kaza! Aracıyla 10..
    18. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu..
    19. Çanakkale-Balıkesir karayolu trafiğe..
    20. Aman dikkat! Çipli kimlikle milyonluk..
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...