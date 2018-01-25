Ordu’da polis otosu denize düştü: 1 polis kayıp, 1 polis yaralı

Olay, Fatsa Limanında 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sivil polis otosu devriye sırasında denize düştü. Otomobilde bulunan 1 polis kaybolurken, 1 polis ise yaralı olarak kurtuldu. Yaralı polis Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı ve İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk de olay yerine geldi. Kaybolan polisi bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

OTOMOBİL ÇIKARTILDI, KAYIP POLİS ARANIYOR



Yaralı polis sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken aracın içinde bulunan diğer polis deniz içinde gözden kayboldu. Kayıp polisin kurtarılması için bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi görevli ekipleri, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize düşen otomobil ise olay yerine çağırılan vinç sayesinde denizden çıkartıldı. Kayıp polisi arama çalışmaları devam ediyor.



Olay yerine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk çalışmaları yakından takip ettiler.