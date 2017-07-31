Ordu’da kuraklık içme suyu kaynaklarını azalttı

Ordu’nun 19 ilçesinde yatırımlarını artırarak sürdüren OSKİ, yaz mevsiminden kaynaklanan kuraklığın getirmiş olduğu ek içme suyu ihtiyaçları için de çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ordu’da su kaynaklarının debileri yüzde 50 oranında azaldı. Yurt içi ve yurt dışından fındık sezonu ve yaz tatili dönemi nedeniyle memleketlerine gelen vatandaşlar sebebiyle yaşanan nüfus artışı, içme suyuna olan talebi ciddi oranda artırdı.

OSKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle ortaya çıkan içme suyu talebini karşılamak için aldığı tedbirleri hızlı bir şekilde uygulamaya başladı. 2016 yılında 19 olan tanker sayısını, 2017’de 23’e çıkaran OSKİ, özellikle kırsal kesimlerde düzenli şebeke sistemi bulunmayan mahallelere 24 saat boyunca tankerlerle su taşıyarak vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşıladı.