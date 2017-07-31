Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ordu’da kuraklık içme suyu kaynaklarını azalttı

Ordu’da su kaynaklarının debileri yüzde 50 oranında azalması üzerine OSKİ içme suyu sıkıntısı yaşayan bölgelere tanker ile su takviyesi yapıyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
Ordu’da kuraklık içme suyu kaynaklarını azalttı

Ordu’nun 19 ilçesinde yatırımlarını artırarak sürdüren OSKİ, yaz mevsiminden kaynaklanan kuraklığın getirmiş olduğu ek içme suyu ihtiyaçları için de çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ordu’da su kaynaklarının debileri yüzde 50 oranında azaldı. Yurt içi ve yurt dışından fındık sezonu ve yaz tatili dönemi nedeniyle memleketlerine gelen vatandaşlar sebebiyle yaşanan nüfus artışı, içme suyuna olan talebi ciddi oranda artırdı.

OSKİ Genel Müdürlüğü, kuraklık ve nüfus artışı nedeniyle ortaya çıkan içme suyu talebini karşılamak için aldığı tedbirleri hızlı bir şekilde uygulamaya başladı. 2016 yılında 19 olan tanker sayısını, 2017’de 23’e çıkaran OSKİ, özellikle kırsal kesimlerde düzenli şebeke sistemi bulunmayan mahallelere 24 saat boyunca tankerlerle su taşıyarak vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşıladı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
  1. Ordu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    1. Fransa ülkenin kuzeyine kamp kuruyor
    2. İsrail vatandaşlığını düşürmek için..
    3. Günün âyet ve hadisi
    4. Kanada Başbakanından yardım çağrısı
    5. İşgalciler Al Jezira için harekete geçti
    6. Aleyna Tilki'nin yeni klibi pedofili..
    7. Her yerde aranıyordu, tatilde yakalandı!
    8. 2 terörist öldürüldü
    9. Darbecileri susturan selalar okutan..
    10. ABD'den yaptırım kararı
    11. Pazarda fiyatlar çakıldı
    12. "Tüm gençlere örnek olacak bir insan"
    13. http://www.yeniakit.com.tr/haber/-361952.html
    14. Trump, 10 gün önce atadığı ismi..
    15. 2 kadına 400 hindi palazı verildi
    16. 3 yıl araştırdı, 18 yaşında müslüman..
    17. Hastane yanında çıkan yangın korkuttu
    18. Melikgazi’de Temmuz’da 55 bin ton asfalt
    19. Başkan Tekin, yol bakım ve onarım..
    20. Yüksekova’da eylem hazırlığındaki 13..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Çıplaklığa özgürlük haşemaya yasak
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!
    PKK'lı teröristler gizli tünellerden girip ateşe verdi!