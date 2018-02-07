Ordu'da karla mücadele havadan görüntülendi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karın kalınlığı yer yer 3 metreyi bulurken ekiplerce sürdürülen karla mücadele havadan görüntülendi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da kar yağışının en etkili olduğu yaylaların başında, Çambaşı'nın geldiğini söyledi.

Yaylaya ilk karın düşmesinin ardından ekiplerin seferber olduğunu ifade eden Kaya, "Özellikle tipi nedeniyle oba yollarındaki kar kalınlığı 3 metreyi buluyor. Bu nedenle karla mücadele oldukça zorlu geçiyor." dedi.

Kaya, kar küreme makinesi ile kapanan oba yollarını açmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Ekipler gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. Amacımız tüm oba yollarını en kısa zamanda ulaşıma açmak. Gayemiz hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması." diye konuştu.