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Ordu’da istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Ordu’da girişimci Ali ve Melek Bulut çifti, fındığa alternatif ürün olarak istiridye mantarı da yetiştirdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
Ordu’da istiridye mantarı yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yaşayan girişimci Ali ve Melek Bulut çifti, fındığa alternatif ürün olarak çilek yetiştiriciliğinin yanı sıra kış aylarında istiridye mantarı yetiştirmeye başladı.

B vitaminin yanı sıra demir, bakır ve fosfor bakımından zengin olan istiridye mantarını sadece saman ve kepeği karıştırarak son derece kolay bir yöntemle istiridye üretimine başlayan Ali Bulut, Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek, yetiştirdikleri istiridye mantarı hakkında bilgi verdiler.

6 yıldan buyana Kabadüz ilçesine bağlı Yokuşdibi Mahallesi’nde 27 dönümlük alanda çilek üretimi yaptığını, çilek üretimin yanında istiridye mantarı yetiştirdiğini belirten Ali Bulut, “Ordu’da fındığa bağlı bir tarım anlayışı var. Biz bu anlayışı biraz değiştirmek için 6 yıl önce Kabadüz ilçesi Yokuşdibi Mahallesi’nde çilek yetiştirmeye başladık. Aroması çok yüksek olan çilek yetiştirdik. Çok iyi sonuç aldık. Değişik ürün arayışı içine girdik. Yaptığımız araştırmada istiridye mantarının bölgemizin iklimine çok uygun olduğunu gördük. Ayrıca istiridye mantarının kimyasal maddeyi kabul etmemesi ve tamamen doğal ortamda yetişmesi, protein açısından kırmızı ve beyaz ete eşit olması, bizi istiridye mantarı üretimine yöneltti. 6-7 aydan buyana 100 m2’lik bir serada üretim yapmaktayız. Günlük 30-40 kg üretim elde etmekteyiz. Toplumda istiridye mantarının faydalarının bilinmesi halinde tüketiminin de artacağına inanıyoruz. İstiridye mantarı üretimine son derece elverişli olan bölgemizde, kapalı ortamda yılın 12 ayı üretim yapabilmek mümkündür” diyerek, Vali Seddar Yavuz’dan destek istedi.

Vali Seddar Yavuz da istiridye mantarı üretimi yapan Ali Bulut’u çabasından dolayı tebrik ederek, alternatif ürün yetiştiricilerinin desteklenmeleri gerektiğini söyledi.

Ordu’nun coğrafyasının ve hava koşullarının istiridye mantar yetiştiriciliğine son derece uygun olduğunun altını çizen Vali Yavuz, istiridye mantarının tanıtımının ve pazarlamasının sağlanması gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:51
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