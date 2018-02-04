Ordu'da eşini başına odunla vurarak öldüren kadın ve oğlu tutuklandı

Altınordu ilçesi Oğmaca Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk annesi Birsen Karadeniz, oğlu Talip ile birlikte geçen 18 Ocak'ta İlçe jandarma Komutanlığı'na giderek eşi Tuncay Karadeniz için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı çalışmayla Tuncay Karadeniz'in cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Evde bulunan bir damla kan izinden yola çıkarak evi ve çevresini didik didik arayan jandarma, Tuncay Karadeniz'in cesedini 100 metre uzaklıktaki fındık bahçesinde, bir çukurda buldu.



Bunun üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Birsen Karadeniz emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Karadeniz, uzun süreden beri kendisine şiddet uyuguladığını öne sürdüğü eşi Tuncay Karadeniz'i çıkan kavga sırasında başına odunlu vurup öldürdüğünü söyledi. Birsen Karadeniz, daha sonra oğlu Talip'in de yardımıyla cesedi fındık bahçesine götürüp, çukura attıklarını belirtti.

BENİ DÖVÜYORDU, PİŞMANIM

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Birsen ve oğlu Tuncay Karadeniz, dün gece adliyeye sevk edildi. Adliyeye giderken gazetecilerin 'Eşinizi neden öldürdünüz, pişmanmısınız?' sorusuna Birsen Karadeniz, "Bana sürekli şiddet uyguluyordu, beni dövüyordu, sonradan çok pişman oldum, pişmanım" diyerek cevap verdi. Anne ve oğlu, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuncay Karadeniz'in cenazesi ise bugün öğle namazından önce Oğmaca Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALMIŞ

Tuncay Karadeniz'in yıllardır eşi Birsen'e şiddet uyguladığı, bu nedenle mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası aldığı belirtildi. Şiddet nedeniyle ayrılan çiftin, bir süre önce barışarak yeniden birlikte yaşamaya başladıkları, ancak aile içi kavgalarının devam ettiği iddia edildi.