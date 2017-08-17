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Ordu’da 675 kök kenevir bitkisi, 12 kilo kubar esrar ele geçirildi

Ordu'da jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda 675 kök kenevir bitkisi, 12 kilo kubar esrar ele geçirildi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:16
Ordu’da 675 kök kenevir bitkisi, 12 kilo kubar esrar ele geçirildi

Aybastı’nın Alacalar Mahallesi’nde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aybastı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan arama yapıldı. Aramada 675 kök kenevir bitkisi, 12 kilo 300 gr. kubar esrar, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 11 adet 9 mm çapında fişek ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alındı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:16
  1. ORDU
  2. UYUŞTURUCU OPERASYONU
  3. HİNT KENEVİRİ
  4. KUBAR ESRAR
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