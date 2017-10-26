Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ordu'da 2 gün önce doğan bebeği çöp arıtma tesisine atmışlar!

Ordu'da çöp arıtma tesisinde çalışan işçiler, poşetlerin arasında bebek cesedi olduğunu fark etti.

26 Ekim 2017 Perşembe 09:42
Ordu'da 2 gün önce doğan bebeği çöp arıtma tesisine atmışlar!

Ordu'da çöp arıtma tesisinde, yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi'nde çöp arıtma tesisinde çalışan işçiler, poşetlerin arasında bebek fark etti.

Bunun üzerine işçiler, durumu polis ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Tesise gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kız bebeğin iki gün önce doğduğunu tespit etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinde kesik olduğu da öğrenilen bebeğin cesedi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan polis, cesedi çöpe bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 09:42
  1. yeni doğmuş bebek
  2. ordu
  3. çöp arıtma tesisi
  4. ceset
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor
    Araç sahipleri dikkat! Yarın zam geliyor