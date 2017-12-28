Ordu'da 14 asker FETÖ’den gözaltına alındı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve örgütün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.