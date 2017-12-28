Ordu'da 14 asker FETÖ’den gözaltına alındı
Ordu’da merkezli 7 ilde FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında daha önce TSK’dan ihraç edilenlerinin de bulunduğu 14 asker gözaltına alındı.28 Aralık 2017 Perşembe 16:24
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve örgütün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmada 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.