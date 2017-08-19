Ordu stadı 100. gününde

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde söz verdikleri mega projeler arasında yer alan stadın inşaatının hızla devam ettiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yapımcı firmanın üç vardiya halinde çalıştığını ve tribünlerin yükselmeye başladığını belirtti. Halen inşaatta 200 işçinin çalıştığını ifade eden Yılmaz, “Stadın inşaatında 1100. Günü geride bıraktaık. Halen batı tribünleri yükseliyor. Güney ve kuzey tribünlerinin de yapımına başlandı. 53 bin 952 metrekare alan üzerine inşa edilen stadımız gelecek yılın Haziran ayında tamamlanmış olacak. 102 milyon liraya mal olacak yeni stat, 2018-2019 futbol sezonunda hizmete girecek. Stadın Ordu’ya kazandırılmasında katkısı olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve hükümete teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz, Karşıyaka Mahallesi’nde amatör spor kulüpleri için inşa ettikleri sosyal tesis ve 3 adet çim sahanın çalışmalarının da hızla sürdüğünü ifade etti. Enver Yılmaz, Ordu Stadı’nın tamamlanmasıyla birlikte şehrin içerisinde bulunan eski stadın da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılacağını ve yerine yeşil alan yapılacağını sözlerine ekledi.

Statta yok yok

Alttan ısıtmalı olarak 20 bin kişilik seyirci kapasiteli olarak UEFA kriterlerine uygun olarak inşa edilecek olan statta 126’sı açık olmak üzere toplam 554 araçlık otopark bulunacak. Tribünlere 16 asansörle çıkılacak olan statta 262 kişilik protokol tribünü ve biri başkanlık locası olmak üzere toplam 25 loca yer alacak. Statta ayrıca 100 kişilik basın toplantı salonu, sporcu ve protokol röportaj alanları, UEFA, FIFA, federasyon ve işletme ofisleri, 202 kişilik masalı ve masasız basın tribünü, basın fuayesinden ulaşılan çalışma salonu, televizyon-radyo canlı yayın odaları ve panoramik stüdyo bulunacak.

Farklı tribünlerde olmak üzere 84 kişilik engelli ve 84 kişilik refakatçi seyirci tribünü, saha ve deniz manzaralı 2 restoran alanı da bulunacak statta 10 adet antrenman salonu da yer alacak.