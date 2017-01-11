Ordu-Giresun’dan Almanya seferleri başlıyor

Sunexpress Hava Yolları, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya'da 3 noktaya direkt uçuşların başlayacağını duyurdu. 1 Mart tarihinden itibaren Ordu-Giresun Havalimanından Dusseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a karşılıklı direkt sefer düzenlenecek.

Ordu-Giresun’dan Almanya seferleri başlıyor
Eklenme: 11 Ocak 2017, 13:49
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Samsun-Çarşamba Havalimanının tadilat nedeniyle kapanacak olması üzerine Sunexpres, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Almanya'ya uçmaya başlayacak. Sunexpress, 1 Mart tarihinden itibaren Ordu-Giresun Havalimanından Dusseldorf, Frankfurt ve Stuttgart'a karşılıklı direkt sefer düzenleyecek.

Sunexpress Hava Yollarından yapılan açıklamaya göre, 1-29 Mart tarihleri arasında haftada bir gün Pazartesi günleri Frankfurt kentine direkt uçuş gerçekleştirilecek. Frankfurt'tan saat 14.15'te kalkacak olan uçak aynı gün Ordu-Giresun Havalimanından saat 19.45'te geri dönüş yapacak.

Dusseldorf seferleri de 1 Mart-25 Mayıs tarihleri arasında haftada çarşamba ve perşembe günleri gerçekleştirilecek. Dusseldorf'tan çarşamba günleri 21.10'da kalkacak olan uçak Perşembe günü 04.05'te Ordu-Giresun Havalimanından geri dönecek.
Stuttgart uçuşları ise 4-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Stutgart'tan saat 14.00'te kalkacak uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan saat 19.25'te geri dönecek. Uçuşlar haftanın bir günü Perşembe günleri yapılacak.



 
EtiketlerOrduSamsunAlmanyaÇarşambaGiresunStuttgartSunexpress5 Mayıs
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