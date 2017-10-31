Ordu Büyükşehir Belediyesi spor kompleksini bitirmek üzere

3 nizami futbol sahası, 6 tenis kortu ve birçok spor yatırımının yer aldığı komplekste incelemelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz, “Sadece Ordu’muzun değil, bölgemizin de en donanımlı yatırımlarından olan spor kompleksimizi kısa bir süre sonra hizmete sunacağız” dedi.

FUTBOL SAHALARI 20 GÜN SONRA HİZMETE GİRECEK

Genel Sekreter Bülent Civelek ile birlikte tesiste bulunduğu incelemelerde yetkililerden bilgi alan Başkan Yılmaz, futbol sahalarının 20 gün içerisinde amatör futbol kulüplerinin hizmetine sunulacağını söyledi. Eskiden bataklık olan bu alanda bugün devasa bir spor kompleksinin ortaya çıktığını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Proje kapsamında, amatör spor kulüplerine 2 adet 72 x 113 m ölçülerinde sentetik ve 1 adet 72 x 113 m doğal çim futbol sahası olmak üzere toplam 3 nizami futbol sahası, 4 bin 500 kişilik tribün ve amatör spor kulüplerinin tüm ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir sosyal tesis hayata geçiriliyor. Projede yer alan sahalarda çim serme çalışmalarımız tamamlandı. İçerisinde amatör spor kulüplerine tahsis ettiğimiz mekânlar, soyunma kabinleri, ofisleri ve yaklaşık 600 araç kapasiteli açık otopark alanıyla hazır hâle gelen spor kompleksini 20 gün sonra amatör futbol kulüplerinin hizmetine sunacağız. Bu tesisimiz, sadece Ordu’muzun değil, bölgemizin de en donanımlı yatırımlarından biri olacak” diye konuştu.

TENİS KORTLARI YAZ KIŞ HİZMET VERECEK

Son yıllarda tenis spor dalında önemli bir aşama kaydeden Ordu iline, yeni tenis kortları kazandırmak için büyük destek veren Başkan Yılmaz, içerisinde 6 adet tenis kortu, çocuk oyun alanı, restoran, açık fitness alanı ve sosyal alanların yer aldığı tesisi de inceleyerek, “Toplam 28 bin m2lik alan üzerinde hayata geçirilen projemiz kapsamında; 2 adet açık toprak tenis kortu, 2 adet kapalı akrilik tenis kortu, 2 adet açık akrilik tenis kortu, otopark alanı, açık fitness alanı, çocuk oyun alanı, sosyal tesisler, dinlenme alanları ile yeşil alanlar ve spor kampüsü bulunuyor. Açık ve kapalı kortlarıyla yaz kış hizmet verecek olan tesisimiz, 7'den 70'e herkese açık olacak. Ordu’muza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.