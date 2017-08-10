Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ordu birliklerine el koydular...

Taliban ABD'nin Afgan ordusuna gönderdiği silah, mühimmat ve zırhlı araçları ele geçirmeye devam ediyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:43
Ordu birliklerine el koydular...

Taliban hareketi ABD'nin Afgan ordusuna verdiği askeri zırhlı araçları ele geçirmeye devam ediyor.

Dün yapılan saldırılarda Taliban, Gazni kentine bağlı Şilgar ilçesindekiA anayolunda ele geçirdiği Humvee araçların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde araçlara Afganistan İslam Emirliği bayrakları asılırken Taliban kontrolünde olan bölgelere zırhlılar sevk edilmeye başlandı.

Afgan savaşında Taliban bu tarz zırhlı Huvmee araçlarından onlarcasını ele geçirmiş ve halen bünyesinde bulundurmayada devam etmektedir. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:43
  1. taliban
  2. ABD
  3. Kabil-Kandahar
  • serhanserhan33 dk önce
    Helal Taliban alın ABDnin malını nekadar zarar verirseniz okadar iyi Kahrolsun abd
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eğitimde devrim gibi öneri: Yazılım Meslek Lisesi!
  1. Eğitimde devrim gibi öneri: Yazılım..
  2. Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar..
  3. Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
  4. Kaddafi'nin ardından: Libya neden hala..
  5. Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata..
  6. O dava sürüyor... 27 kişiye idam..
  7. Pilotsuz uçaklar için tarih verildi
  8. O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü
  9. Arda Turan tekrar Milli Takımda
  10. Şoke eden saldırı... 20 Askerini daha..
  11. Ordu birliklerine el koydular...
  12. PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
  13. Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında..
  14. Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine..
  15. Trump'dan savaş açıklaması
  16. Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!
  17. Çapa Bilim Koleji'nden üstün başarı
  18. ABD'den o bölge için korkunç açıklama
  19. Hainler Ömer Halisdemir'e dil uzatamaz
  20. Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En..
Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!