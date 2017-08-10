Ordu birliklerine el koydular...

Taliban hareketi ABD'nin Afgan ordusuna verdiği askeri zırhlı araçları ele geçirmeye devam ediyor.



Dün yapılan saldırılarda Taliban, Gazni kentine bağlı Şilgar ilçesindekiA anayolunda ele geçirdiği Humvee araçların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde araçlara Afganistan İslam Emirliği bayrakları asılırken Taliban kontrolünde olan bölgelere zırhlılar sevk edilmeye başlandı.

Afgan savaşında Taliban bu tarz zırhlı Huvmee araçlarından onlarcasını ele geçirmiş ve halen bünyesinde bulundurmayada devam etmektedir.

ıslahhaber