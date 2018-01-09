Orban'dan Müslüman mülteciler için küstah sözler!
Macaristan lideri Viktor Orban, ülkesinin ileride de sığınmacı kabul etme niyeti olmadığını söyledi.09 Ocak 2018 Salı 14:40
Orban ayrıca, Müslüman sığınmacıları 'istilacı' olarak gördüğünü ifade etti. Sığınmacılara yönelik politikaları yüzünden Almanya'ya yüklenmeyi de ihmal etmeyen Orban, 'kaosun iyi bir şey olarak algılanmasının nasıl mümkün olduğunu anlamadığını' kaydetti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman Bild gazetesine verdiği mülakatta, ülkesinin, mülteci kabul etmemesinin nedenleri hakkındaki bir soru üzerine, ''O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyoruz'' dedi.