Oraya saldırmaya başladılar

Suriye'de Rusya ve İran destekli destekli gruplar ile muhalifler arasındaki çatışmalar, İdlib 'gerginliği azaltma bölgesi' sınırları içindeki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı çevresinde yoğunlaştı.

Rejime bağlı güçler, muhalif askeri gruplar ile Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) kontrolündeki Sincar beldesini ele geçirdikten sonra, stratejik öneme sahip Ebu Zuhur havalimanına yöneldi.

Rusya, Esed rejimi ile İranlı yetkililerin komuta ettiği Afgan güçleri son 2 günde Sincar beldesinden 5 kilometre kuzeye, havalimanına doğru ilerledi.

Rusya'nın hava desteğiyle ilerleyen rejim destekçisi güçler, Ebu Zuhur havalimanına 9 kilometre kadar yaklaştı.

Ebu Zuhur havalimanı, İdlib il merkezine yaklaşık 42 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Havalimanı muhaliflerin denetimindeki Hama'nın kuzeyi ve İdlib'in de güneyine hakim konumda yer alıyor. Bölgedeki hava saldırıları ve şiddetli çatışmalar nedeniyle son haftalarda binlerce aile nispeten güvenli buldukları İdlib'in kuzeyine göç etti.