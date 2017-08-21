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Oraya gelin gitti, takıları taşıyamadı

Hakkari'de işadamı Mehmet Seven'in oğlu Özgür Seven ile Kırıkkaleli Öğretmen Başak Sözdinler çiftinin düğününe gelen davetliler, gelin ve damada takı takmak için sıraya girdi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:34
Oraya gelin gitti, takıları taşıyamadı

Aşiret düğününde siyasetçiler, kurum amirleri ve bölgedeki aşiretlerin önde gelen isimleri halay çekti.

Şırnak'ın Uludere ilçesi’nin Goyi aşiretinin ileri gelenlerinden Hakkari’ye yerleşik işadamı Mehmet Seven’in oğlu Özgür Seven ile Kırıkkaleli  öğretmen Başak Sözdinler için Hakkari’nin Bay Köyü’nde 2 gün 2 gece süren düğün yapıldı.

2011 yılında tanıştığı 30 yaşındaki öğretmen Başak Özdilek ile hayatını birleştiren Hakkarili Özgür Seven’in düğün töreni Kuzey Irak, Van, Hakkari ve Şırnak'tan aralarında siyasetçi, kurum amirleri ve aşiretlerin ileri gelen bir çok önemli ismi buluşturdu.

5 BİN DAVETLİ

Bay Köyü'ndeki düğüne Ak Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani'nin isteği üzerine gelen Azad Goyi, Hakkari eski Milletvekilleri Abdulmattalip Özbek, Fehmi Öztunç, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, CHP Hakkari il Başkanı Aytekin Karahanlı, MHP Hakkari il Başkanı Fatih Özbek, İl Özel İdaresi Genel Sektereti Osman Kızılban, Vedaş Hakkari Müdürü İsmail Özdemir, Gençlik Hizmetleri ve spor il Müdürü Reşit Güldal, Korucular Derneği Başkanı Sadi Özatak,Pinyanişi aşiretinin ileri gelenlerinden Orhan Pirozbeyoğlu, işadamı İsmet Ölmez’in yanı sıra Şırnak, Uludere, Hakkari, Van ve Kuzey Irak’tan yaklaşık 5 bin davetli katıldı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:34
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