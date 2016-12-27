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Orakoğlu: Türkiye, El Bab’da terör koalisyonunun kalesini yıktı

Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu: “Türkiye tek başına sınırlarımızda sahnelenen oyunları bozuyor. Küresel bir güçtür Türkiye… Küresel oyunları Türkiye Fırat Kalkanı operasyonu ile bozdu. Tarih bunları yazacak. El Bab’da ise ülkemiz terör koalisyonunun kalesini yıktı. Ulusal güvenliğimizi sağlıyoruz, terör nereden doğuyorsa orayı vuruyoruz.”

Orakoğlu: Türkiye, El Bab’da terör koalisyonunun kalesini yıktı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 12:12
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Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) tarafından organize edilen “Genç İletişimciler” aylık söyleşileri başladı. Programın ilk konuğu Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu oldu. Genç İletişimciler ve medya mensuplarıyla bir araya gelen Orakoğlu, “Terörizm ve Gladyo” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Gladyo Neden Türkiye’yi Hedef Alıyor?

“Türkiye bağımsız politikalar izliyor, hedef oluyor” diyen Orakoğlu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan mücadeleden ödün vermiyor, hedef alınıyor. Çünkü Gladyo eski Türkiye’yi özlüyor ve istiyor. Oysa geçti o günler. İradesine sahip çıkan bir millet, asla geriye gitmeyecek bir devlet var” dedi.

“FETÖ, DEAŞ Hatta PKK Bir Gladyo Yapısıdır”

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Türkiye’ye karşı asimetrik ve psikolojik savaş sürdürüldüğünü ifade eden Orakoğlu, “Hep birlikte dik duracağız. Özellikle etnik ve mezhepsel kargaşa isteyen Gladyo’ya karşı birliğimizi kuşanarak fırsat vermeyeceğiz. Gladyo yapısının ideolojisi olmaz. FETÖ, DEAŞ hatta PKK bir Gladyo yapısıdır. Emperyalizme hizmet eden gizli servisler ülkemize bu terör örgütleri üzerinden savaş açtı. Oyunu görüyoruz. Onun için seferberlik halindeyiz. Biz kazanacağız. Kaybeden onlar olacak” şeklinde konuştu.

Medya Eliyle Kaos Planı

Sosyal, yazılı ve görsel medya üzerinden de Türkiye’nin hedef alındığına vurgu yapan Orakoğlu, “Çok yönlü bir saldırı var. Sosyal ağlar ve medya üzerinden de ülkemizi hedef alıyorlar. Medyamıza sızan batı ajanları algı operasyonlarına devam ediyor. Bunlar gazeteci değil, ajandır. Hepsini deşifre etmeliyiz. Düşünün DEAŞ tamamı kurgu ve yalan olan bir video paylaşıyor, bu gazeteciler bu video üzerinden devleti hedef alıyor. Bu bir kaos planıdır. Bu kaos planına hizmet etmek, terörün örtülü propagandası yürütmek gazetecilik değil, ajanlıktır. Hepimiz, sosyal medya başta olmak üzere yazılı ve görsel medya üzerinden kaos tetikçiliği yapanlara karşın etkin mücadele vermeliyiz. Altını çizerek belirtiyorum; Amaç, Türkiye'yi güvensiz bir ülke olarak göstermek ve toplumda huzursuzluk ve devlete karşı infial yaratmaya yöneliktir” diye konuştu.

“El Bab’da Terör Koalisyonunun Kalesini Yıktık”

Konuşmasında Fırat Kalkanı operasyonuna da değinen Orakoğlu, “Türkiye tek başına sınırlarımızda sahnelenen oyunları bozuyor. Küresel bir güçtür Türkiye… Küresel oyunları Türkiye Fırat Kalkanı operasyonu ile bozdu. Tarih bunları yazacak. El Bab’da ise ülkemiz terör koalisyonunun kalesini yıktı. Ulusal güvenliğimizi sağlıyoruz, terör nereden doğuyorsa orayı vuruyoruz. Unutmayın! 15 Temmuz'da Türkiye, ordu içine sızmış asker üniformalı FETÖ militanlarının saldırısına uğradı. Milleti ve devleti hedef alan hainlerin asıl amacı Türkiye'nin işgaline ve iç savaşa zemin hazırlamaktı. Bu amaçla FETÖ-PKK/YPG ve DEAŞ işbirliği ile Suriye kaynaklı, terör kılıfı giydirilmiş örtülü savaş yöntem, taktik ve stratejilerinin kullanıldığı çok koalisyonlu saldırılar, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, siyasi istikrarını, en önemlisi de ulusal güvenliğini hedefliyordu. Gezi'de, 17/25 Aralık'ta istediklerini alamadılar, keza 15 Temmuz'da da şimdi de aynı akıbete uğramaktan kurtulamadılar” dedi.

 
EtiketlerEmniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu
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