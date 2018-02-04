Orada dur Rıdvan! 'Şeytan'lığın lüzumu yok...

Bir dönem ‘Şeytan’ lakabıyla Türk futbolunda adından söz ettiren Rıdvan Dilmen, son yıllarda futbolun dışına çıkarak gerçekleştirdiği siyasi manevralarla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

KEMALİST TEPKİ GELİNCE İŞÇİ PARTİLİ OLDU

Geçtiğimiz aylarda yorumcu olarak bulunduğu televizyon programında tribünlerde dile getirilen ‘İzmir Marşı’ tezahüratını ‘siyasi’ bulduğunu ifade eden Dilmen, Kemalist kesimden gelen tepkiler üzerine ‘Babam İşçi Partili'ydi, çocukken bildiri dağıtırdım’ diyerek kendini savunmaya çalışmıştı. Bu açıklaması da samimi bulunmayan Dilmen’e tepkiler artarak devam etti.

ERDOĞAN’I ‘DENİZ GEZMİŞ’E BENZETTİ

Hızını alamayan Dilmen, "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" diyerek daha büyük bir skandala imza attı. Bu skandal açıklamanın ardından AK Parti hükümeti, “Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez” diyerek tepkisini dile getirmişti.

ŞEYTAN, 'TEKBİR’DEN RAHATSIZ OLDU

Kemalist kesimden gelen tepkileri bir türlü dindiremeyen Dilmen, geçtiğimiz günlerde "Çok rahatsız olduğum bir konu var. Yahu Allah aşkına ne oluyor arkadaşlar. Tribünlerde "Allahu ekber" sesleri. Ne oluyor arkadaşlar, kurban mı kesiyorsunuz? Avrupa maçlarında penaltılara kalıyoruz hemen "Ya Allah Bismillah" diyorlar. Bu nedir arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi çok üzülüyorum ya. Orası futbol sahası. Yapmayın lütfen. Hiç anlam veremiyorum" açıklamasında bulunarak bir skandala daha imza attı. Dilmen’in bu manevrası, kamuoyunda ‘Kemalist kesimin gönlünü almak için yapılan bir açıklama’ olarak yorumlandı.