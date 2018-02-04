THY Gezi Sayfası - Nevşehir
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Orada dur Rıdvan! 'Şeytan'lığın lüzumu yok...

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’in siyasetçilere taş çıkartacak manevralarına bir yenisi daha eklendi.

04 Şubat 2018 Pazar 15:41
Orada dur Rıdvan! 'Şeytan'lığın lüzumu yok...

Bir dönem ‘Şeytan’ lakabıyla Türk futbolunda adından söz ettiren Rıdvan Dilmen, son yıllarda futbolun dışına çıkarak gerçekleştirdiği siyasi manevralarla bir kez daha kamuoyunun dikkatini çekmeyi başardı.

KEMALİST TEPKİ GELİNCE İŞÇİ PARTİLİ OLDU

Geçtiğimiz aylarda yorumcu olarak bulunduğu televizyon programında tribünlerde dile getirilen ‘İzmir Marşı’ tezahüratını ‘siyasi’ bulduğunu ifade eden Dilmen, Kemalist kesimden gelen tepkiler üzerine ‘Babam İşçi Partili'ydi, çocukken bildiri dağıtırdım’ diyerek kendini savunmaya çalışmıştı. Bu açıklaması da samimi bulunmayan Dilmen’e tepkiler artarak devam etti.

ERDOĞAN’I ‘DENİZ GEZMİŞ’E BENZETTİ

Hızını alamayan Dilmen, "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" diyerek daha büyük bir skandala imza attı. Bu skandal açıklamanın ardından AK Parti hükümeti, “Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez” diyerek tepkisini dile getirmişti.

ŞEYTAN, 'TEKBİR’DEN RAHATSIZ OLDU

Kemalist kesimden gelen tepkileri bir türlü dindiremeyen Dilmen, geçtiğimiz günlerde "Çok rahatsız olduğum bir konu var. Yahu Allah aşkına ne oluyor arkadaşlar. Tribünlerde "Allahu ekber" sesleri. Ne oluyor arkadaşlar, kurban mı kesiyorsunuz? Avrupa maçlarında penaltılara kalıyoruz hemen "Ya Allah Bismillah" diyorlar. Bu nedir arkadaşlar, böyle bir şey olabilir mi? Vallahi çok üzülüyorum ya. Orası futbol sahası. Yapmayın lütfen. Hiç anlam veremiyorum" açıklamasında bulunarak bir skandala daha imza attı. Dilmen’in bu manevrası, kamuoyunda ‘Kemalist kesimin gönlünü almak için yapılan bir açıklama’ olarak yorumlandı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 15:41
  1. Şeytan
  2. Rıdvan Dilmen
  3. İzmir Marşı
  4. siyasi

YORUM YAZ

  • muratmurat1 sa önce
    Bismillah her hayrın başıdır biz sadece sahadaki topu değil çanakkaledede seyit onbaşı ya ALLAHBİSMİLLAH diyerek attı topuda bu gibi devşirmelerin bu vatanda yaşamasına vesile olmuş oldu
  • NurNur1 sa önce
    Haddini bil milletin dini milli duygularına karışma hissetmiyorsun ahkam kesme türbünlerde haç mı çıkaracaklar ana avrat küfür mü ediyorlar bulaşma millete şeytan şeytan konuşma
  • yücelyücel1 sa önce
    Bununda beyni sulandı
  • FanatikVatandasFanatikVatandas1 sa önce
    haydi Ridvan, Vatikana git, orada konus, yorum yap ! Müslüman ülkemde tekbirlere laf etme sakin ha ! Seferberlik olmus, olaganüstü hal var beyefendi Allahü-Ekber`den rahatsiz olmus. Reis duruma el at, bunlar ne diyor böyle ?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!
  1. İran'dan ABD'yi zora sokacak açıklama!
  2. Terör örgütü YPG'nin hücresine baskın
  3. Hayatını kaybeden 20 göçmenin..
  4. 'Pas atmazsan yedek kalırsın!'
  5. "Afrin'i yapamazsınız diyenler şimdi..
  6. Teröristbaşının son hali herkesi şoke..
  7. Mahmud Esad Coşan'ın vefatının 17. yıl..
  8. Bahçeli: Herkes gider Mersin'e bunlar..
  9. Rekor kırdılar!
  10. CHP kurultayında tiner anonsu!
  11. Rus uçağının düşürüldüğü saldırıyı o..
  12. Emre Belözoğlu öyle bir bantla maça..
  13. Bayrak astırılmadı mı? TSK'dan flaş..
  14. Şoke eden görüntülerin ardından flaş..
  15. Başbakan Yıldırım Hatay'da şehit..
  16. Muhalefet sokağa çağırdı, ülke karıştı
  17. İzmir'i fırtına vurdu
  18. CHP kurultayında Onur Akın sürprizi
  19. Eski milletvekili hayatını kaybetti
  20. Güvenlik gerekçesiyle eğitime ara..
15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon 93, TSK 0
Kayıp 879 tır
Kayıp 879 tır
CHP Genel Başkanını seçti
CHP Genel Başkanını seçti
'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
Metin Akpınar'dan 'Afrin' yorumu: Savaşa karşıyım ama...
Metin Akpınar'dan 'Afrin' yorumu: Savaşa karşıyım ama...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
ABD 6 askerimizi şehit etti!
ABD 6 askerimizi şehit etti!