Öpmeyin! Öpmeyin!

Bir bebek 9 ay boyunca anne karnında bütün tehlikelerden korunarak büyür.

Onun en büyük koruyucusu ise kuşkusuz annesidir. Anneler bebeklerini öptüğü anda aralarında ömür boyu gelişmesi arzulanan bağlar oluşur.

Ancak sadece anne değil eve gelen yabancılar da bebeği öpmek isterler.

Tanımayan kişiler bile bazen bebekleri öpmek ister. Bu durum özellikle enfeksiyonların arttığı kış mevsiminde daha da zararlı..

neden.. neden..?

Ağız burun bölgesi virüs ve bakteriler için ilk vücuda giriş noktasıdır. Buradan alınan her türlü bakteri ve virüs öpülen bebeklere bulaşabilir.

Bebekler ise hastalanmaya çok hazırdır.

Bağışıklık sistemleri ilk 2 sene çok saf durumdadır. Bebeklerin hastalanması ilkokul çocuklarına ve erişkinlere göre çok daha kolaydır ve hastalıklarının seyri de daha ağırdır.

Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında kesinlikle bebekleri öpmemek, hatta yanlarına yanaşmamak gerekiyor.

Bağışıklık sisteminin bebeklikten ilkokul dönemine kadar uzun bir sürede olgunlaştığı düşünülürse bebekleri hasta etmemek için neden öpmeyeceğimizi anlarız.

TAHRİŞ OLUYOR

Bebek cildi aynı zamanda çok ince ve hassastır.

Bebekleri öperken sadece mikrop bulaştırmaktan değil rujlu kadın dudaklarındaki kimyasalları onlara bulaştırıyorlar.

Babaları çok öpen bebeklerde görülen bir sorun da cilt tahrişidir. Sakalların zımpara gibi bebek cildine sürtülmesi bebeklerin yanak derisini kurutup kızarıklıklara sebep olabilir.

KAÇINMALIYIZ..

Bebekler bize son derece sevimli ve çekici gelseler de öpülmemeliler. Hele tanımadığımız, sokakta rastladığımız bebekleri değil öpmek dokunmaktan bile kaçınmalıyız.

Nasıl tanımadığımız kişileri sarılıp öpmüyorsak bebeklere de öyle yaklaşmalıyız. Onların rızası olmadan yaklaşmamız, öpmemiz, koklamamız henüz duygularını ifade edemiyor oluşlarından yararlanmamız anlamına gelir.

ANNE ÖZENİYLE..

Evet bebekleri sık sık öpmek hastalık sebebidir.

Ancak öpmek bebekleri mutlu etmektedir. Bebekleri sevmek, emzirmek onların ruh sağlığı için oldukça önemlidir. Annenin sevgisinin bir yansıması olarak öpmek de bebeğin sağlıklı ruh gelişimine katkıda bulunur.

Ancak onların bile bebeklerini öpüp koklarken şu noktalara dikkat etmeleri gerekir:

-Özellikle savunma sistemi henüz yeterince gelişmemiş olan prematüre bebeklerle, ağız temasından kaçınılmalıdır.

-Zamanında doğmuş bebekleri de ilk 3 ay içinde ağız ve tükürük temasından korumak gerekir.

-Üçüncü aydan sonra bebekleri buse şeklinde öpmek genellikle zarar vermez, hatta faydalıdır da. Özellikle annelerinin bebeklerini öpmeleri, bebeğin ve annesinin ruh sağlığını olumlu yönde etkiler.

-Öksüren, burun akıntısı olan, ateşi olan kişilerin bebeğe enfeksiyon bulaştırmamak için bebekleri buse şeklinde de olsa öpmemeleri gerekir.

-Bebekleri kesinlikle ağızlarından öpmemek gerekir. Çünkü ağız florasındaki mikroplar bu şekilde bebeğe bulaştırılmış olur.

-Hele hele sigara içen kişilerin bebekleri öpmesi annesi bile olsa doğru değildir. Bebek nahoş kokuyu fark eder. İlerdeki hayatında ruh sağlığına olumsuz katkı yapar.

-Alkollü kişilerin bebeklerden kesinlikle uzak durması gerekir. Bebeği öpmeyi bırakın ona yaklaşmamalıdırlar. Bebek odaya alkollü giren kişinin kokusunu hemen tanır ve o kişiye karşı negatif algı geliştirir.