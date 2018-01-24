Operasyonun çelik duvarlı merkezi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Beştepe’deki kabullerini tamamlamasının akabinde saat 23.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nde Zeytin Dalı Harekâtı hakkında video konferans aracılığıyla yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, daha önce valilerle telekonferans bağlantısı yaptığı harekât merkezini ilk defa askeri bir amaçla kullanmış oldu. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, devletin zirvesinin güvenli şekilde konumlanacağı ve karşı harekâtı yürüteceği bir merkez olarak kuruldu. Merkez, doğal afetlerde kriz; savaş durumu, kimyasal, biyolojik, nükleer ve siber saldırılar ile terör eylemlerinde ise Hükümet Harekât Merkezi olarak kullanılıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yenilenmesi ve daha aktif olarak kullanılması ihtiyacı doğan merkez, çelik destekli özel bir betonla inşa edildi.

24 SAAT KESİNTİSİZ İLETİŞİM

Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi’nin duvarları bin kilogramlık, merkezi ise 10 bin kilogramlık konvansiyonel bombalara karşı dayanıklı. Her çeşit füze, bomba gibi balistik silahlara, kimyasal ve nükleer saldırılara karşı da korunaklı. Merkez, 24 saat kesintisiz iletişim, güvenlik, ulaşım ve tahliye olanakları sağlayacak şekilde tasarlandı. Uydu dahil her türlü haberleşme olanağı ve kriptolu telefonlarla donatılan merkez, kriz anında devletin tüm birimlerinden verilerin toplanacağı sistemleri içerecek şekilde planlandı.

Kriz durumunda Cumhurbaşkanı, Başbakan, bakanlar, TSK komuta kademesi ve bakanlıkların ilgili birimleri merkezde toplanıp karşı operasyon talimatları verebilecek.

HABERTÜRK