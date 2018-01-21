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Operasyonun adında ABD'ye tarihi mesaj

Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada operasyonun adına dikkat çekti. Operasyonun adının “Zeytin Dalı” olması ABD’ye tarihi bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

21 Ocak 2018 Pazar 00:56
Operasyonun adında ABD'ye tarihi mesaj

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere 'Zeytin Dalı Harekatı' düzenledi. Tarihi operasyonun adı da son derece anlamlı. Başbakan Binali Yıldırım ile "Zeytin Dalı" operasyonunun detaylarını konuşmak için Çankaya Köşkü'nde buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ortak basın açıklamasında "Bu operasyon çok yönlü değerlendirildiği vakit çok önemli bir operasyondur. Adı dahi anlamlıdır, kapsamı dahi anlamlıdır." sözleriyle operasyonun adına vurgu yaptı.

Afrin'deki PKK/PYD/YPG örgütüne mensup teröristlere ilişkin operasyonun adının "Zeytin Dalı" olması özellikle ABD'ye de mesaj olarak değerlendiriliyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK ve PYD'li teröristlerden ordu kuran ABD'nin 1 dolarında da "zeytin dalı" bulunuyor. ABD'nin 1 dolarında yer alan kartalın bir elinde zeytin dalı diğerinde oklar bulunuyor. Ok ve zeytin dalı taşıyan kartalla ABD dünyaya "Barış isteriz ama gerektiğinde savaşırız." mesajı veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri de "Zeytin Dalı" ile PKK/PYD'li teröristlerin sahibi olan ABD'ye tarihi bir gönderme yapıyor. 1 dolar aynı zamanda Fetullahçı terör örgütü üyesi teröristlerin de 15 Temmuz darbe girişiminde kullandıkları şifreydi.

 

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 00:56
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Suriye
  3. Afrin
  4. PKK
  5. PYD
  6. YPG
  7. ABD
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