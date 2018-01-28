DHKP-C'li terörist ''Bak postacı geliyor' operasyonu ile enselendi

Konya polisinin başarı ile yürüttüğü 2 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 23 yaşındaki DHKP-C’li terörist Ömer A.’nın, devlet büyüklerine suikast planı içinde olduğu ve Ankara’da bazı bakanlık binaları çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı. Konya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cihanbeyli İlçesi’nde askeri kıyafet satan bir işyerinde çalışan Ömer A.’nın, terör örgütü DHKPC’nin İç Anadolu bölge sorumlusu olduğunu tespit etti.

Gazete Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre; Teknik ve fiziki takip sonucu, 23 yaşındaki Ömer A.’nın devlet büyüklerine yönelik silahlı suikast düzenlemeyi planladığı öğrenildi. Ankara’da isimleri açıklanmayan 3 bakanlık çevresinde keşif yaparken toplam 7 görüntüsü ortaya çıkarılan Ömer A.’nın, suikast girişimi için özel bir tarih belirlemediği ancak şubat ayı ortalarında eylem için harekete geçeceğinin yapılan telefon görüşmeleri kayıtlarından öngörüldüğü iddia edildi. Zanlının Ankara, Eskişehir ve Konya’ya sürekli gidip geldiği, örgüte buralarda militan kazandırmaya çalış- tığı da saptandı. Son olarak 18 Ocak’ta Ankara’ya giderek yine keşif yapan Ömer A.’nın postacı kıyafetleri satın aldığı belirlenince harekete geçen Konya emniyeti, şüpheliyi “Bak Postacı Geliyor” ismini verdiği operasyonla Ankara’da gözaltına aldı.

Ömer A., sorgulanmak üzere Konya’ya götürüldü. Ömer A.’nın 6 yıldır DHKP-C üyesi olduğu, gençlik yapılanmasında da uzun zaman görev yaptığı belirtildi.

6 ay önce DHKP-C üst yönetimi tarafından İç Anadolu bölge sorumlusu olarak atandığı ileri sürülen Ömer A.’nın örgütün üst yönetimine kendini ispatlamak için böyle bir eylem hazırlığına girdiği tahmin ediliyor. DHKP-C’li teröristin örgüt yönetiminin bilgisi dahilinde Karadeniz Bölgesi’ne 3 kez gittiği ve burada suikast girişiminde bulunacağı silahları temin ettiği, silahları eyleminden kısa bir süre önce bölgeden alıp Ankara’ya geçmeyi planladığı iddia edildi.

BAĞLANTILAR İNCELENİYOR

Konya polisinin başarılı çalışması ile yakalanan Ömer A.’nın bağlantılarının da deşifre olduğu ve konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Teknik takip sonucu Ömer A. ile bağlantılı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Savaş Ö. ile 22 yaşındaki S.C. adlı kadın da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.Ömer A.’nın sorgulama sırasında susma hakkını kullandığı ve 7 gün süren gözaltı boyunca da sadece şekerli su içtiği öğrenildi. S.C.’nin ise itirafçı olduğu belirtildi. Şüphelilerden Ömer A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Savaş Ö. ve S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.