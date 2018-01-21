Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Operasyondaki Mehmetçik hem duygulandırdı hem gururlandırdı

Afrin operasyonuna katılan bir Türk askerinin sorulan soruya cevabı duygulandırdı. Muhabirin Ailene mesajın nedir" sorusuna askerimiz "Beklemesinler, bu vatanı bölemezler" cevabı yürekleri titretirken aynı zamanda gururlandırdı.

21 Ocak 2018 Pazar 20:54

Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 20:54
  1. Afrin Operasyonu
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 9 dk önce
    MAŞALLAHŞUPHANALLAHALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN TIRNAĞINA TAŞ DEĞMESİN ASKERİM ATTIĞIN KURŞUN HEDEFTEN SAPMASİN HEYBETİNDEN KUFURUN ÖDÜ PATLASIN .
  • Dağhan KarahanDağhan Karahan13 dk önce
    Allah'ına kurban... Allah size kurulan tuzakları, tuzak kuranların başlarına çevirsin, Allah yâr ve yardımcınız olsun...
  • Coskun temizCoskun temiz25 dk önce
    Allah sizi korusunkardeslerim Ben askerligimi m60 komutanı olarakYaptım etimesgutta yani senin gibi siyah bereliyim bere gururum tankım onurumdurAllah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim her zaman göreve dönmeye tüm vatan severler gibi hazırız elhamdülillah rabbim sizle olsun herdaim inşallah
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Hangi askerki ailesine beni beklemez der? Tabiki allah aşkı ile vatanını milletini seven der...Allah c.c. sizleri muzaffer eylesin.
  • KemalKemal1 sa önce
    Hedef Kızıl Elma...Varol Türk milleti...
  • KUŞÇUKUŞÇU1 sa önce
    ALLAH yar ve yardımcınız olsun, rabbim sizi korusun, hakkınızı helal edin,,,
  • fahrifahri1 sa önce
    Hz. Allah yar ve yardımcıları olsun. aslanlarımızın.
  • Evladı FatihanEvladı Fatihan1 sa önce
    Allah yar ve yardımcınız olsun Selam ve Dua ile
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sosyal medya teröristleri için savcılık harekete geçti: 18 gözaltı!
  1. Sosyal medya teröristleri için..
  2. YPG hedefleri yoğun ateş altında!
  3. Fransa, Afrin için çağrı yapmıştı.....
  4. Sosyal medyada kara propaganda! Algı..
  5. Rusya'dan flaş ABD açıklaması:..
  6. Hulusi Akar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'..
  7. Fransa'nın çağrısının ardından BMGK..
  8. Ömür boyu şeytan taşlamak nasıl olur?
  9. Operasyondaki Mehmetçik hem..
  10. Afrin'de ilk köyü alan Mehmetçik, Türk..
  11. O isimden kritik telefon
  12. ABD'den Afrin Harekatı için yeni..
  13. Golünü attı, Afrin'e selam çaktı
  14. Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda
  15. Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal..
  16. Terör örgütünün mühimmat deposu böyle..
  17. Yayaların arasında daldı! Çok sayıda..
  18. All-Star maçında Asya, Avrupa'yı..
  19. Kabil'de otel saldırısı: 5 ölü..
  20. Galatasaray'da Gomis şoku
YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...
Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca lira...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'