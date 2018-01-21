Operasyondaki Mehmetçik hem duygulandırdı hem gururlandırdı
Afrin operasyonuna katılan bir Türk askerinin sorulan soruya cevabı duygulandırdı. Muhabirin Ailene mesajın nedir" sorusuna askerimiz "Beklemesinler, bu vatanı bölemezler" cevabı yürekleri titretirken aynı zamanda gururlandırdı.
MAŞALLAHŞUPHANALLAHALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN TIRNAĞINA TAŞ DEĞMESİN ASKERİM ATTIĞIN KURŞUN HEDEFTEN SAPMASİN HEYBETİNDEN KUFURUN ÖDÜ PATLASIN .
Dağhan Karahan13 dk önce
Allah'ına kurban... Allah size kurulan tuzakları, tuzak kuranların başlarına çevirsin, Allah yâr ve yardımcınız olsun...
Coskun temiz25 dk önce
Allah sizi korusunkardeslerim Ben askerligimi m60 komutanı olarakYaptım etimesgutta yani senin gibi siyah bereliyim bere gururum tankım onurumdurAllah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim her zaman göreve dönmeye tüm vatan severler gibi hazırız elhamdülillah rabbim sizle olsun herdaim inşallah
hsyn28021 sa önce
Hangi askerki ailesine beni beklemez der? Tabiki allah aşkı ile vatanını milletini seven der...Allah c.c. sizleri muzaffer eylesin.
Kemal1 sa önce
Hedef Kızıl Elma...Varol Türk milleti...
KUŞÇU1 sa önce
ALLAH yar ve yardımcınız olsun, rabbim sizi korusun, hakkınızı helal edin,,,
fahri1 sa önce
Hz. Allah yar ve yardımcıları olsun. aslanlarımızın.