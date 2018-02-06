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Operasyonda ele geçirildi… Piyasa değeri 1 milyon lira! Kutuyu açınca…

Bağcılar’da polisin bir iş yerine yaptığı baskında dünyaca ünlü markalara ait 1 milyon lira değerinde sahte parfüm ve parfüm yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

06 Şubat 2018 Salı 01:00
Operasyonda ele geçirildi… Piyasa değeri 1 milyon lira! Kutuyu açınca…

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar’da bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarı üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan yakın takibin ardından ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda dünyaca ünlü markalara ait dolu ve boş parfüm şişesi ile parfüm yapımında kullanılan malzemeler, bidonlara konulmuş esans karışımı ve markalara ait etiketler ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelerin değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 01:00
  1. bağcılar
  2. sahte parfüm

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