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Operasyonda dikkat çeken detay!

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.

13 Ağustos 2017 Pazar 17:01
Operasyonda dikkat çeken detay!

Haber7.com

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün saat 14.45'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.

"İYİ Kİ VARSIN EREN"

Operasyon öncesi çekildiği ortaya çıkan fotoğraflar ise, sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı. Teröristlerin kafasına bomba yağdıran uçaklarımız, öldürülen 5 teröristi "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazılı bombalar ile vurdu.

Kaynak: Haber7

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 17:01
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