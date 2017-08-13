Operasyonda dikkat çeken detay!
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde dün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok dikkat çekici bir detay ortaya çıktı.13 Ağustos 2017 Pazar 17:01
Haber7.com
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, dün saat 14.45'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Balkayalar Dağı'nda İHA ile tespit edilen 5 teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtilmişti.
"İYİ Kİ VARSIN EREN"
Operasyon öncesi çekildiği ortaya çıkan fotoğraflar ise, sosyal medyada paylaşılma rekoru kırdı. Teröristlerin kafasına bomba yağdıran uçaklarımız, öldürülen 5 teröristi "İyiki Varsın Eren Bülbül" yazılı bombalar ile vurdu.
Kaynak: Haber7