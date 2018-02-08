Operasyona katılan Mehmetçiğin çayları Rize Belediyesinden

Afrin’e yönelik operasyonlarda görev alan Mehmetçiklere, Türkiye’nin her tarafından oluğu gibi Rize’den de destek olundu.

Rize Belediyesi öncülüğünde askerlere Rize Çayı gönderildi. “Afrin’de Kahramanca Çarpışan Mehmetçiğimizin İçlerini Isıtacak Çay’lar’’ ve ‘’Kalbi Dua’lar” yazısıyla paketlenen çaylar yapılan basın açıklamasıyla dualar eşliğinde yola çıktı.

Operasyona katılan askerlerimizin daima yanlarında olduğunu ve dualarını eksik etmediğini ifade eden Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap yapmış olduğu konuşmada, ‘’Silahlı kuvvetlerimizin Afrin’de yapmış olduğu terörle mücadele çerçevesinde bizim de desteğimiz olsun istedik. Askerlerimizin çaylarının bir kısmını Rize Belediyesi’nden göndermek istedik. Vermiş oldukları mücadelede destek ve dualarımızın onlarla birlikte olduğunu ifade ediyoruz. Allah onların yardımcıları olsun. Rize Belediyesi yönetimi ve çalışanları adına bütüm Mehmetçiklerimize sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz’’ dedi.