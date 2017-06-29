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Operasyon tarihi belli oldu! TSK emir bekliyor

Türk askeri kaynaklar, bu hafta sonu PYD'nin elindeki Afrin'e büyük bir operasyon düzenleneceğini belirtti.

29 Haziran 2017 Perşembe 21:57
Operasyon tarihi belli oldu! TSK emir bekliyor

Türk askeri kaynaklar, bu hafta sonu PYD'nin elindeki Afrin'e Fırat Kalkanı benzeri büyük bir operasyon düzenleneceğini ve şehrin teröristlerden kurtarılacağını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/PYD tehdidine karşın bir süredir sınıra askeri sevkiyat gerçekleştiriyordu.

Nitekim devletin zirvesi de PYD/YPG'li teröristlere ve kendilerini destekleyen ülkelere sınırımızda bir terör devletinin kurulmasına izin verilmeyeceğini net bir şekilde belirtmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sınırdan gelecek tehditlere karşı bir operasyon gerekmesi halinde bunun için kimseden izin alınmayacağını söylemişti.

OPERASYONUN ZAMANI BELLİ OLDU

Daily Sabah'tan Yunus Paksoy'un haberine göre askeri kaynaklar, Afrin ve Tel Rıfat'ın PYD/YPG'li teröristlerden tamamen temizleneceğini ve operasyonun bu hafta sonu başlama ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

 
Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 21:57
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. PKK/PYD
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  • Vatan severVatan sever58 dk önce
    Allah vatanimizi askerimizi milletimizi her türlü şerden korusun. Yapanlarin planlarini fazlasiyla kendi baslarina versin. Türk askeri hicbir zaman alanda savas kaybetmedi hep içten devrildi. Vatan hainlerinide hakettiklerini ver veya hidayet nasip eyle
Bugünkü Akit

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