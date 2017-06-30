Operasyon öncesi teröristlerle görüşmüş

Van'da terör soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski DBP'li Çaldıran Belediye Meclis Üyesi Sunay Atabay'ın, Tendürek kırsalındaki PKK'lı teröristlerle görüştüğü iddia edildi.



Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Tendürek Dağı bölgesindeki teröristlerle görüştüğü gerekçesiyle eski DBP'li Meclis Üyesi Atabay hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Sanığın, sosyal medya hesapları üzerinden, öldürülen teröristlerle PKK/KCK uzantısı bulunan örgüt üyelerinin sözde "şehitlik" diye tanımladıkları mezarlıklarına giden HDP ve DBP yetkililerinin fotoğraflarını paylaştığına yer verilen iddianamede, fotoğrafların altındaki açıklamalarla da teröristleri "şehit" olarak adlandırıp övdüğü vurgulandı.

İddianamede, sanığın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için düzenlenen yürüyüşe katılan ve resimlerini taşıyan kişilerle de bizzat buluşarak tebrik ettiği belirtildi.

Sanığın, 30 Haziran 1996'da Tunceli'de düzenlenen bayrak töreni sırasında intihar saldırısı düzenleyen 8 askerin şehit düşmesine, 29 askerin yaralanmasına neden olan terörist Zeynep Kınacı'yı anıp sahiplenerek bahse konu saldırıları desteklediği kaydedilen iddianamede, sosyal medya üzerinden de sürekli örgüt propagandası yaptığı ifade edildi.

Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığında avukatı huzurunda alınan ifadesinde sanığın, Tendürek Dağı'ndaki teröristlerle görüştüğünü kaydeden teröristin anlatımlarına yer verilen iddianamede, şunlar bildirildi:

"Terör örgütü mensubu, 'Kıvanç Cesur-3 Operasyonu' başlamadan önce Tendürek Dağı kırsal alanındaki sözde halkla ilişkiler biriminde bulunan teröristler ile birlikte iken aynı gün öğleden sonra 'Desina' olarak bildiğim Sakızlı Mezrası'nın üst kısmında işbirlikçilerle buluşma noktası olarak bilinen yere yanındaki bir bayan, iki erkekle geldiğini görmüştüm. Örgüt mensuplarıyla oturup konuşuyorlardı. Çok rahat ve samimi şekilde görüşme yapıyorlardı.' şeklinde ifade vererek teşhiste bulunmuştur. Şüphelinin alınan savunmasında, bu hususa ilişkin belirtilen tarihte İstanbul'a gittiğini belirtmiş, buna ilişkin uçak biletlerini dosyaya ibraz etmiştir.

Şüphelinin çok sayıda terör örgütü propagandası niteliğindeki paylaşımlarda bulunduğu, örgütsel eylemlere bizzat katıldığı ve bunları paylaştığı, eylemlerindeki süreklilik, çeşitlilik ve ısrarlı tutumunun Yargıtay kararları da göz önünde bulundurulduğunda terör örgütü üyeliği suçunun unsurlarının açıkça oluştuğu anlaşılmaktadır."

Kaynak: AA