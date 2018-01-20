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Operasyon için son hazırlık! Köprü yapılıyor

Afrin'e yapılacak operasyonda araçların rahat geçiş yapabilmesi için Karasu Çayı'na beton köprü inşa ediliyor.

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:42
Operasyon için son hazırlık! Köprü yapılıyor

Afrin operasyonunda askeri araçların rahat geçiş yapabilmesi için sınırın Suriye tarafındaki Karasu çayına beton köprü yapılıyor.

Operasyon öncesi Hatay'ın Reyhanlı, Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı devam ederken sınırın Afrin tarafında da alt yapı çalışmaları sürüyor.

Operasyon sırasında askeri araçların rahat geçişi için Hassa ilçesindeki Sugediği Mahallesi'ndeki sınırın karşı tarafında bulunan Afrin'e bağlı Qara Baba kasabasında, sınır duvarının yakınlarında bulunan Karasu Çayı'na köprü çalışması yapılıyor.

Köprü için gereken betonlar Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kamyonlarla sınırın diğer tarafına taşınıyor.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 16:42
  1. afrin
  2. karasu çayı
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