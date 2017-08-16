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Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düşmesi sonucunda 2 asker yaralandı.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:12
Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü

Tunceli Kutu Deresi bölgesinde çok sayıda özel eğitimli askerlerin yürüttüğü operasyon kapsamında, arazi arama-tarama faaliyeti yürütün askeri timin üzerine bugün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucunda biri ağır 2 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Elazığ'a getirilerek Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 22:12
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