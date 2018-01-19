Operasyon gecikirse aleyhimize olur

Türkiye’nin NATO üyeliği çerçevesinde müttefiklik ilişkisi içinde olduğu ABD, Suriye’de Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını “yok sayan” bir tutum içinde hareket ediyor. Afrin ve ABD’nin Suriye sınırındaki oluşturmaya çalıştığı terör ordusu konusunda uzmanlar Akit’e değerlendirmelerde bulundu.



ABD tutarsız davranıyor



ABD’nin tutumunun çelişkilerle dolu olduğunu belirten Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, “Hazırlık derecesinin artırılması önemli. Çünkü Amerika’dan bir birini tutmayan açıklamalar geliyor. Bu da Türkiye’nin tehdit tanımını daha da yukarı çıkarmasına yol açtı. Bölgede, Türkiye’nin kendi güvenliğini tehlikeye sokacak girişimlere engel olmak için bir kararlılığı söz konusu. Anlaşıyor ki ABD bir şekilde diyaloğu açık tutmak istiyor. Fakat bu görüşmeyi haklı kılacak ya da tarafların uzlaşmasını sağlayacak bir gelişme yok. Bu yüzden hazırlık derecesi ABD’nin bundan sonra alacağı tutuma bağlı olarak artırılacaktır. Türkiye ABD’yi yapmış olduğu uygulamadan geri çevirmeye çalışıyor” görüşünü dile getirdi.

ENGELLENMEZSE DAHA KÜLFETLİ OLUR

Afrin konusunda geç kalındığının altını çizen Dış Politika Uzmanı İsmail Yaşa, “Türkiye, Afrin meselesinde tüm hazırlıklarını yaptı. Fakat bu konuda geç kalındı. Daha fazla gecikilmesi ise Türkiye’nin lehine değil, aleyhine olacaktır. Çünkü orada bir yapı her geçen gün daha da kökleşiyor. Terör örgütü sözde devlet olma yolunda adım atıyor. Dolayısıyla oradaki yapıyı en başından engellemezsek, ilerde karşımıza daha külfetli bir yapı ortaya çıkabilir. Türkiye daha fazla gecikmeden Afrin’e, Münbiç’e neresi gerekiyorsa oraya operasyon yapmalıdır. Asıl olay Afrin değil, Türkiye’nin kuşatılma projesini ortadan kaldırmaktır” ifadelerini kullandı.

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA