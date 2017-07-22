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Operasyon düzenlenen otomobilde 2,5 kilo eroin ele geçirildi

Konya’da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada gizli bölmeye saklanmış 2 buçuk kilogram eroin yakalandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
Operasyon düzenlenen otomobilde 2,5 kilo eroin ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri bir araçla Konya’ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekipler içinde uyuşturucu madde bulunan otomobili teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Otomobil şehir merkezine girdiği esnada merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesinde otomobil polis tarafından düzenlenen operasyonla durduruldu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında bulunan gizli bölmede 2.5 kilogram eroin ele geçirildi. Ayrıca otomobilin torpidosunda yaklaşık 32 bin lira bulundu. Otomobilde bulunan 2 kişi ve olayla bağlantılı olduğu öğrenilen 1 kişi  ’Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:41
  1. KONYA
  2. EROİN
  3. UYUŞTURUCU
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