Operasyon bitti, Dicle'den ceset akıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, elleri ve gözleri bağlı olan çok sayıda erkek cesedi Musul kenti güneyindeki Kayyara bölgesinde kıyıya vurdu. Cesetlerin çoğunun ellerinin ve gözlerinin bağlı olduğunu aktaran kaynaklar, bazı cesetlerin de uzuvlarının kesilmiş olduğu bilgisini aktarıyor.

Yerel kaynaklar, Musul Operasyonunun bitmesinden sonra Dicle nehrinde çok fazla cesedin görülmeye başladığını ifade ediyor. Irak güçleri yaptıkları açıklamalarda cesetlerin DEAŞ'in infaz ettiği kişilere ait olduğunu söylese de kaynaklar bu bilgiyi doğrulamıyor.

Kente yönelik operasyondan önce böyle bir manzara ile karşılaşılmadığını belirten kaynaklar, özellikle Eski Musul semtine yönelik başlatılan saldırının ardından artan ceset sayısına dikkat çekiyorlar.

Kaynaklar, Dicle nehrindeki cesetlerin Bağdat hükümeti güçlerinin gerçekleştirdiği infazlardan kaynaklı olduğunu ifade ediyorlar. DEAŞ üyesi olmak veya örgüte yardım etmek suçlamasıyla gözaltına alınan birçok erkeğin infaz edildiğini belirten kaynaklar, rakamların tüyler ürpertici boyutta olduğunu ifade ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde de Bağdat hükümeti güçleri tarafından infaz edilen kişilerin, öldürülmeden önce Dicle nehri kıyısına atıldığı ve ardından üzerlerine ateş açıldığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

mepanews