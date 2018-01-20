Operasyon başladı, İncirlik'te alarm verildi
TSK'nın Afrin'de 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlatmasının ardından İncirlik Üssü'nde bulunan jetler pist başına geldi.20 Ocak 2018 Cumartesi 18:44
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlaması ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü.
Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.
OPERASYON SAAT 17.00'DE BAŞLADI
Türk jetleri saat 17.00 itibariyle Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin'deki PYD/PKK mevzilerine yönelik operasyona başladı.
JETLER PİST BAŞINA GELDİ
Operasyon kapsamında jetler, Afrin tepelerindeki PYD/PKK mevzilerini vurmaya başladı. Aynı zamanda Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde jetlerin pist başına geldiği görüldü.