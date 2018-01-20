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Operasyon başladı, İncirlik'te alarm verildi

TSK'nın Afrin'de 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlatmasının ardından İncirlik Üssü'nde bulunan jetler pist başına geldi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 18:44
Operasyon başladı, İncirlik'te alarm verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı'na havadan bombardıman yaparak başlaması ardından gözlerin çevrildiği Adana'nın Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2 Türk F-16 savaş uçağının pist başına geldiği görüldü.

Pist başında bekleyen savaş uçaklarının operasyona katılması bekleniyor.

OPERASYON SAAT 17.00'DE BAŞLADI

Türk jetleri saat 17.00 itibariyle Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin'deki PYD/PKK mevzilerine yönelik operasyona başladı.

JETLER PİST BAŞINA GELDİ

Operasyon kapsamında jetler, Afrin tepelerindeki PYD/PKK mevzilerini vurmaya başladı. Aynı zamanda Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde jetlerin pist başına geldiği görüldü.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 18:44
  1. incirlik üssü
  2. afrin operasyonu
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