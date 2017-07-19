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Opel’in efsane modeli geri dönüyor

Opel'in 90'lı yıllarda kullandığı performans model GSI geri dönüyor. Geçtiğimiz aylarda PSA grubuna geçtikten sonra yeni bir çıkış arayan Opel, yeni Insignia GSI modelinin duyurusunu Instagram üzerinden yaptı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
Opel’in efsane modeli geri dönüyor

Birçok otomobil üreticisinin standart modelinin yanı sıra bir de performans modeli oluyor. BMW için M, Mercedes için AMG, Volkswagen için GTI örneklerini sayabiliriz. Opel’in ise performans araçlarında kullandığı isim OPC. 90’lı yıllarda GSI ismini kullanan şirket, General Motors bünyesine geçtikten sonra değişikliğe gitmişti.

Bildiğimiz gibi geçtiğimiz aylarda Opel yine el değiştirdi ve Peugeot ve Citroen’in de içinde olduğu PSA grubuna katıldı. Bu değişimle birlikte marka yine bir değişiklik yaparak ses getirmek istiyor. 90’lı yıllardaki havayı tekrar yakalamayı hedefleyen Opel, bu doğrultuda ilk olarak GSI karakterini yeniden yorumladı.

Müjdeyi markanın tasarım sorumlusu Mark Adams, onaylı Instagram hesabından verdi:

 

GSI modeli altında üretilen Opel Kadett, Astra ve Corsa, 150 beygir gücünde 2.0-litre motora sahipti ve dönemin performanslı modelleri arasında gösteriliyordu.

Yaptığı paylaşımla yeni Opel Insignia'nın GSI modelini gün yüzüne çıkaran Mark Adams, takipçilerini heyecanlandırdı. Opel Insıgnia GSI'nin eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı açıklandı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:46
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