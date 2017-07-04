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OPEC'in petrol üretimi 2017'nin zirvesine tırmandı

OPEC'in ham Petrol üretimi, arz kısıntısına dahil olmayan üye ülkelerin üretimi artırmasıyla, Haziran ayında 2017 yılının zirvesine tırmandı.

04 Temmuz 2017 Salı 09:15
OPEC'in petrol üretimi 2017'nin zirvesine tırmandı

Bloomberg News'in analistler ve Petrol  şirketleriyle gerçekleştirdiği anketine göre OPEC ülkeleri Petrol  üretimini Haziran'da Mayıs ayına göre günlük 260 bin varil artırdı. Artışın yarısı, OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasına dahil olmayan Libya ve Nijerya'dan geldi.

OPEC grubu, küresel stokları azaltmak ve fiyatları (hala 2014 seviyelerinin yarısında) desteklemek için üretim kısıntılarına Ocak ayında başlamıştı. OPEC ve Rusya gibi ülkelerin de dahil olduğu anlaşma, Petrol  piyasasının dengeye kavuşamaması nedeniyle, Mayıs ayında Mart 2018'e kadar uzatıldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 09:15
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