OPEC'in arz kısıntısına uyumu yüzde 92'ye geriledi

OPEC'in ikincil kaynaklarına dayanan verilere göre 30 Kasım arz kısıntısı anlaşmasına bağlı 11 üye, Haziran ayında günlük 29.89 milyon varil Petrol üretti.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre 11 üyenin arz kısıntısı anlaşmasına uyum oranı Mayıs ayındaki yüzde 110 seviyesinden Haziran ayında yüzde 92'ye geriledi.

OPEC'in 13 üyesi Haziran'da günlük 32.45 milyon varil üretim yaparken, Mayıs ayı üretimi 32.06 milyon varil ile sınırlı idi.

BloombergHT