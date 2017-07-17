Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

OPEC'in arz kısıntısına uyumu yüzde 92'ye geriledi

İkincil kaynaklara dayandırılan verilere göre OPEC'in arz kısıntısına uyumu yüzde 92 seviyesine geriledi

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
OPEC'in arz kısıntısına uyumu yüzde 92'ye geriledi

OPEC'in ikincil kaynaklarına dayanan verilere göre 30 Kasım arz kısıntısı anlaşmasına bağlı 11 üye, Haziran ayında günlük 29.89 milyon varil Petrol  üretti.

Konuya yakın kaynakların aktardığına göre 11 üyenin arz kısıntısı anlaşmasına uyum oranı Mayıs ayındaki yüzde 110 seviyesinden Haziran ayında yüzde 92'ye geriledi.

OPEC'in 13 üyesi Haziran'da günlük 32.45 milyon varil üretim yaparken, Mayıs ayı üretimi 32.06 milyon varil ile sınırlı idi.

BloombergHT

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
  1. Dünya Ekonomisi Haberleri
  2. Dünya Ekonomisi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğal afete dönüşebilir...
    1. Meteoroloji'den kritik uyarı! Doğal..
    2. Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı
    3. Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın
    4. Şehit Ömer Halisdemir hayrına yardım..
    5. Böyle düğün konvoyu görülmedi
    6. İspanya polisi Europol desteğiyle dev..
    7. Son bir haftada 50 terörist etkisiz..
    8. Ağbal: Önümüzdeki dönemde de..
    9. Köprü öyle değil böyle kapatılır!
    10. Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi..
    12. Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz
    13. Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz
    14. Halk bastırmasa hainler teslim..
    15. O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti
    16. ‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’
    17. Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters..
    18. Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri
    19. Göztepe’nin son bombası!
    20. Avrupa’da 'at eti' çetesine operasyon!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait