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OPEC sonrası Rusya'nın üretimi azaldı

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Molotsov, petrol üretimini Ekim 2016’dan bu yana yüzde 2,16 oranında azalttıklarını ifade etti.

OPEC sonrası Rusya'nın üretimi azaldı
Eklenme: 18 Nisan 2017, 16:24

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Kiril Molotsov, ülkesinin, petrol üretimini Ekim 2016’dan bu yana yüzde 2,16 oranında azaltarak günlük 1,5 milyon tona indirdiğini söyledi.

Moskova’da gazetecilere açıklama yapan Molotsov, Rusya’nın OPEC ile petrol üretiminin kısılmasına yönelik anlaşma doğrultusunda, planlandığı şekilde ilerlendiğini kaydetti.

Rusya’nın petrol üretimini Ekim 2016’dan bu yana yüzde 2,16 oranında azalttıklarını belirten Molotsov, “Şu anda üretimimiz günlük yaklaşık 1,5 milyon ton düzeyinde.” dedi.

OPEC ile varılan anlaşmanın süresi bu yılın ilk yarısını kapsarken üretimin kısılmasına yönelik anlaşmanın yenilenmesi görüşmelerinden henüz bir sonuç çıkmadı.

Son yıllarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen, geçen yıl Rusya'da 527 milyon ton petrol üretimiyle ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaşılmıştı.

 
EtiketlerDünya Ekonomisi HaberleriDünya Ekonomisi
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 16:24
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