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'OPEC anlaşması sayesinde fiyatlara istikrar getirebildik'

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin, "OPEC anlaşması sayesinde fiyatlara istikrar getirebildik. Fiyat dalgalanmaları ve Avrupa Komisyonu'nun izlediği politikalara rağmen halihazırda büyümekte olan bir sektörümüz var. Fırsatlar yaratıp enerji sektörünü canlandırıyoruz ama bunlar olurken çevresel yönetmeliklere de riayet ediyoruz" dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 11:45
'OPEC anlaşması sayesinde fiyatlara istikrar getirebildik'

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Anton Inyutsin, OPEC'in aldığı üretimi kısma kararı sonucunda petrol piyasalarında fiyatlara istikrar kazandırıldığını ve bunun da sektörün büyümesine katkı sağladını söyledi.

Inyutsin, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi'nin Rusya Enerji Bakanlığı özel oturumunda konuştu.

  • Daha önce petrol piyasasında fiyat dalgalanmalarından etkilendiklerini ifade eden Inyutsin, "Bu bizim gizlediğimiz bir husus değil. OPEC'in petrol üretimini kısma anlaşması sayesinde fiyatlara istikrar getirebildik. Fiyat dalgalanmaları ve Avrupa Komisyonu'nun izlediği politikalara rağmen halihazırda büyümekte olan bir sektörümüz var" dedi.

Inyutsin, Rusya'daki petrol ve kömür üretimine değinerek, Avrupa'ya petrol ihracatının yüzde 20, kömür ihracatının ise yüzde 10 artış gösterdiğini kaydetti.

Rusya hükümetinin petrol ve gaz üretimi konusunda çalışmalarına devam ettiğini belirten Inyutsin, "Fırsatlar yaratıp enerji sektörünü canlandırıyoruz ama bunlar olurken çevresel yönetmeliklere de riayet ediyoruz. 10 yıl önce adını hiç duymadığımız kaya gazı için de çalışmalarımız sürüyor, üretimimiz artıyor. Bunların hepsinin arka planında muazzam çalışmalar var" diye konuştu.

Inyutsin, enerji sektöründe elde ettikleri sonuçların yabancı yatırımcılara önemli mesajlar verdiğinin altını çizerek, "Ülkemizde çok sayıda yabancı var. Hidrokarbon kaynakların üretimi, petrol ve doğalgaz üretimi normalde müsade edilmeyen üretimler. Ancak Rusya'da böyle bir durum söz konusu değil. Ülkemizdeki tüm hidrokarbonların yaklaşık yüzde 20'si yabancı şirketler tarafından üretiliyor" ifadelerini kullandı.

Rus doğalgaz şirketi Gazprom'un yönetim kurulu üyesi Anton Baryshnikov da Rusya'nın son yıllarda çok önemli projelere imza attığına dile getirerek, son dönemin en önemli üç projesinin TürkAkım, Sibirya'nın Gücü ve Kuzey Akım-2 olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:45
  1. Avrupa
  2. Rusya
  3. Anadolu Ajansı
  4. Sibirya
  5. Gazprom
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