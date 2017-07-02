Onur Güney ve Murat Kayalı yeniden Elazığspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da iç transfer çalışmaları Olağanüstü Genel Kurul’un ardından yeniden başladı. Daha önce Mehmet Yiğit ve Wellington Tom’un sözleşmelerini uzatan bordo-beyazlı ekip, son olarak ön liberoda oynayan Murat Kayalı ve sol bekte görev yapan Onur Güney’le yeniden anlaşmaya vardılar. Elazığspor’un önümüzdeki günlerde Lamine Diarra ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.