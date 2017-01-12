Ankara Cumhuriyet Bavşsavcılığı'nca hazırlanan ve 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 484 sayfalık '15 Temmuz darbe teşebbüsü' iddianamesinde, girişimin en önemli üssü olarak nitelendirilen Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulu ile 58'inci Topçu Tugayı'nın tutuklu iki komutanının kan donduran ifadeleri ortaya çıktı.

TÜRKSAT VE TİB'İ ELE GEÇİRME GÖREVİ



Savcılık iddianamesinde, dönemin 58'inci Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün'ün bazı üst rütbeli subaylarla kışlada gizli bir toplantı yaptığı, bu toplantıda "Arkadaşlar silahlı kuvvetler ülkede yönetime el koymuştur ve sıkıyönetim ilan edilmiştir. Tugayımız Ankara'ya en yakın muharip birliktir ve Ankara'da asayiş kontrolü ile TÜRKSAT ve TİB'in (Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı) ele geçirilmesi görevi verilmiştir. Buna göre birlikler intikal edecektir. Gittiğiniz yerleri trafiğe kapayacak, yol emniyeti alacaksınız" diye talimatlar verdiği yer aldı. Murat Aygün, darbe gecesi kışladan çıkış emrini, Genelkurmay Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ten aldığını ifadesinde söyledi. Aygün, Partigöç'ün birliklerin Ankara'ya intikal emrini saat 21.03'te verdiğini belirtti.

"ÖNÜNÜZE ÇIKANI VURUN ANASINI ...."



58'inci Tugay Komutan Yardımcısı Albay Selçuk Serhat Pesek'in ise, Murat Aygün'ün emri ile birliklerin kışladan çıkışını organize ederken, her bir görevli askere verdiği talimatlar dikkat çekti. Pesek'in Ankara'ya intikal için kışladan çıkan askeri birliklere, "Polis durdurursa durmuyorsunuz, ateş etme yetkiniz var, tam dolduruşta olsun silahlar, asla durmak yok, görev yerinize gidiyorsunuz, aslanlarım gün bugündür. Önünüze kim çıkarsa vurun, anasını …… polis durdurursa kimse durmasın ve gerekirse çatışın, haydi aslanlarım" sözleri iddianamede yer aldı.