Önüne gelen siyasi parti kuruyor, işte o ilginç isimler

MHP’den ayrıldıktan sonra Koray Aydın’ı yanına alarak İYİ Parti adlı bir siyasi oluşumun temellerini atan Meral Akşener’in hamlesi, Türk siyasi tarihinde kurulan siyasi partilerin ilginç isimlerini yeniden gündeme getirdi.

5 Şubat 2017 itibariyle Türkiye’de 92 siyasi partinin olduğu gözönüne alındığında, siyasi parti kurmanın çok kolay olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. TBMM’de an itibariyle 4 siyasi parti temsil edilirken, Meclis dışında kalan birkaç parti dışındaki diğer partiler, adeta tabela partisi olmaktan öteye gidemiyor.

PARTİLERE İLGİNÇ İSİMLER

Meral Akşener’in dün kuruluşunu resmileştirdiği İYİ Parti, özellikle adıyla dikkat çekti. İYİ Parti ismi geçmişte kurulan ive ilginç adlarıyla gündeme gelen diğer siyasi partileri akıllara getirdi.

2015 yılında kurulan AS Parti, adıyla dikkat çeken partiler arasında yer alıyor. 2002 yılında kurulan ve genel başkanlığını Mehmet Yücel Ağargün’ün yaptığı Sağduyu Partisi ve 1998 yılında kurulan İLK Parti de ilginç isimleriyle dikkat çekiyor.

GEÇMİŞ YILLARDA DA VAR

Cumhuriyet sonrası kurulan ancak günümüzde siyaset arenasında yer almayan kimi partiler de ilginç isimleriyle ön plana çıkıyor. Bu partiler arasında Amele Partisi, Türkiye Zürra Partisi, Türk Cumhuriyet Amele ve Çiftçi Partisi, Ergenekon Köylü ve İşçi Partisi, Arıtma Koruma Partisi yer alıyor.

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr