Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Onun Türkiye tahminleri de çöp oldu

JP Morgan, Türkiye için 2017 GSYH büyüme tahminini yüzde 3,8'den 4,6'ya yükseltmiş. Çok etkilendik! Ülkenin siyasi iradesi sağlam ve istikrarlı olur yatırımcısı da ülkesine hizmet için çırpınırsa bu kahinlerin tüm kehanetleri boşa çıkar. İşte JP Morgan! Onun Türkiye tahminleri de bugün çöp oldu!

10 Ağustos 2017 Perşembe 22:17
Onun Türkiye tahminleri de çöp oldu

Bildiğiniz gibi JP Morgan, ABD'nin önde gelen bankalarından ve dünyanın en büyük kurumsal müşterilerine ve kurumsal yatırımcılara hizmet veriyor. Ülkelerin ekonomileri hakkında ki araştırmaları ve analizleri sonucu düzenli açıkladığı raporlarla uluslararası yatırımcıları yönlendiriyor.

Peki sizce yatırımcıları tahminleri ile yönlendiren bu uluslararası bankalar ve kredi derecelendirme kuruluşları bağımsız olabilir mi? Onları kim yönlendiriyor?

Hatırlayın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, başta Fitch Ratings, Moody's Standard Poor's ve JP Morgan neler yapmıştı? Not düşürmeler enflasyon tahminlerini şişirenler, büyüme tahminini cüceleştirenler… Peki ne oldu? Hepsi çöp oldu!

Ülkenin siyasi iradesi sağlam ve istikrarlı olur yatırımcısı da ülkesine hizmet için çırpınırsa bu kahinlerin tüm kehanetleri boşa çıkar. İşte JP Morgan! Daha 6-7 ay önce JP Morgan, TÜİK'in açıkladığı 3. çeyrek GSYH verisi sonrasında 2016 yılının tamamı ve 2017 için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmemiş miydi?

Açıklamasında da "3. çeyrek GSYH verisinin yarattığı büyük hayal kırıklığı bize 2016 ve 2017 için büyüme tahminlerimizi revize etmeye zorladı" ifadelerini kullanmış ve 4. çeyrekte bir miktar toparlanma beklese de 2016 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,8'den 2,5'e düşürmüştü. JP Morgan ayrıca 2017 için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 2,6'ya indirmişti. Eee ne oldu! Şimdi de bugün kalkmış Türkiye ekonomisi için bu yıl ki büyüme tahminlerini yükseltiyor. Ne diyor açıklamasında:

“Banka son dönemde açıklanan verilerin yukarı yönde sürpriz yaptığını ve bu durumun Türkiye ekonomisinin gücüne işaret ettiğini ifade etti.

Raporda, bu verilerin güçlü gelmesinin nedenleri olarak; turizmdeki keskin toparlanma, vergi indirimleri ve kredi garanti mekanizması gibi hükümetin uygulamaya koyduğu teşvikler, güçlü Avrupa Birliği talebi ile birlikte artan ihracat ve siyasi alandaki sakinlik ve kurdaki istikrardan dolayı güçlenen güven olarak gösterildi.

JPMorgan, bu teşvik ve tedbirlerinin bazılarının süresinin dolacak olmasından dolayı yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediğini kaydetti.

JPMorgan, 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4,6'ya revize ettiğini bildirdi.”

İşte bu! Yani hepsi fasa fiso… Senin ülken yekvücut olur çalışma azim ve gayretinde olursa bu bankalar not düşürse ne yazar düşürmese ne yazar? Bu hamur çok su götür… Velhasıl sonuç şu: Onun(JP Morgan'ın) Türkiye Tahminleri de Çöp Oldu!

doğruhaber 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 22:17
  1. JP Morgan
  2. Avrupa Birliği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar mahvoldu...
    1. Babaları DEAŞ'e katıldı... Onlar..
    2. Barcelona: ''Kürdistan''ı destekliyoruz
    3. Kaddafi'nin ardından: Libya neden hala..
    4. Türkmen katliamı kapıda... Sevkiyata..
    5. O dava sürüyor... 27 kişiye idam..
    6. Pilotsuz uçaklar için tarih verildi
    7. O kentte 2 ayda 1040 PKK'lı öldü
    8. Arda Turan tekrar Milli Takımda
    9. Şoke eden saldırı... 20 Askerini daha..
    10. Ordu birliklerine el koydular...
    11. PKK'ya istihbarat verirken görüntülendi
    12. Bağcılar'da kapalı yüzme havuzlarında..
    13. Başkan Hasan Can Esnaf Ziyaretlerine..
    14. Trump'dan savaş açıklaması
    15. Trump'tan yeni Kuzey Kore açıklaması!
    16. Çapa Bilim Koleji'nden üstün başarı
    17. ABD'den o bölge için korkunç açıklama
    18. Hainler Ömer Halisdemir'e dil uzatamaz
    19. Trabzonspor’a 3 kere gitti geldi… En..
    20. "Yargı cemaat saiki ile buraya..
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!