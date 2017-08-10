Onun Türkiye tahminleri de çöp oldu

Bildiğiniz gibi JP Morgan, ABD'nin önde gelen bankalarından ve dünyanın en büyük kurumsal müşterilerine ve kurumsal yatırımcılara hizmet veriyor. Ülkelerin ekonomileri hakkında ki araştırmaları ve analizleri sonucu düzenli açıkladığı raporlarla uluslararası yatırımcıları yönlendiriyor.

Peki sizce yatırımcıları tahminleri ile yönlendiren bu uluslararası bankalar ve kredi derecelendirme kuruluşları bağımsız olabilir mi? Onları kim yönlendiriyor?

Hatırlayın 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, başta Fitch Ratings, Moody's Standard Poor's ve JP Morgan neler yapmıştı? Not düşürmeler enflasyon tahminlerini şişirenler, büyüme tahminini cüceleştirenler… Peki ne oldu? Hepsi çöp oldu!

Ülkenin siyasi iradesi sağlam ve istikrarlı olur yatırımcısı da ülkesine hizmet için çırpınırsa bu kahinlerin tüm kehanetleri boşa çıkar. İşte JP Morgan! Daha 6-7 ay önce JP Morgan, TÜİK'in açıkladığı 3. çeyrek GSYH verisi sonrasında 2016 yılının tamamı ve 2017 için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmemiş miydi?

Açıklamasında da "3. çeyrek GSYH verisinin yarattığı büyük hayal kırıklığı bize 2016 ve 2017 için büyüme tahminlerimizi revize etmeye zorladı" ifadelerini kullanmış ve 4. çeyrekte bir miktar toparlanma beklese de 2016 için GSYH büyüme tahminini yüzde 2,8'den 2,5'e düşürmüştü. JP Morgan ayrıca 2017 için büyüme tahminini yüzde 2,8'den 2,6'ya indirmişti. Eee ne oldu! Şimdi de bugün kalkmış Türkiye ekonomisi için bu yıl ki büyüme tahminlerini yükseltiyor. Ne diyor açıklamasında:

“Banka son dönemde açıklanan verilerin yukarı yönde sürpriz yaptığını ve bu durumun Türkiye ekonomisinin gücüne işaret ettiğini ifade etti.

Raporda, bu verilerin güçlü gelmesinin nedenleri olarak; turizmdeki keskin toparlanma, vergi indirimleri ve kredi garanti mekanizması gibi hükümetin uygulamaya koyduğu teşvikler, güçlü Avrupa Birliği talebi ile birlikte artan ihracat ve siyasi alandaki sakinlik ve kurdaki istikrardan dolayı güçlenen güven olarak gösterildi.

JPMorgan, bu teşvik ve tedbirlerinin bazılarının süresinin dolacak olmasından dolayı yılın ikinci yarısında yavaşlama beklediğini kaydetti.

JPMorgan, 2017 yılı için büyüme tahminini yüzde 3,8'den yüzde 4,6'ya revize ettiğini bildirdi.”

İşte bu! Yani hepsi fasa fiso… Senin ülken yekvücut olur çalışma azim ve gayretinde olursa bu bankalar not düşürse ne yazar düşürmese ne yazar? Bu hamur çok su götür… Velhasıl sonuç şu: Onun(JP Morgan'ın) Türkiye Tahminleri de Çöp Oldu!

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