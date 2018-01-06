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Onun kimliğimin eşi benzeri yok

Karabük'te 76 yaşındaki Rahmiye Ertüngü’nün, nüfus cüzdanında ay ve gün yazmadığı için hayatı boyunca doğum gününü bir türlü kutlayamadığını söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 10:58
Onun kimliğimin eşi benzeri yok

Hata sonucu nüfus cüzdanının doğum günü kısmında 00.00.1942 yazan ve bu yaşına kadar hiçbir şekilde sıkıntı yaşamadığını söyleyen Rahmiye Ertüngü, hayatında ilk defa gazetecilerin kendisine getirdiği yaş pastanın mumlarını üfleyerek kesmenin mutluluğunu yaşadı.

İKİZ DİYE YAZMIRMIŞLAR

Nüfus cüzdanında doğum günü ve ayının 00.00 yazmasından dolayı esprili bir şekilde zaten dünyada yokmuşum diyerek, “ Bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir yerde işlerimi aksatmadılar. Annem cahil babam ise gurbette olunca doğum günümü hiç öğrenemedim. Sadece tek bildiğim Ağustos ayında ablam sırtında ekin biçen anneme beni emzirmeye getirirmiş. Ağabeyimm ve ablam vardı onlarda bilmiyor. Zamanında ağabeyime de nüfus cüzdanı çıkarmamışlar. Sonradan ağabeyimle beni beni ikiz diye yazdırmışlar.

Bugüne kadar hiç doğum günü dahi kutlamadım ve pastada kesmedim. Hayatımda ilk defa sizin sayenizde bir pasta kestim. Nüfus cüzdanımda gün ve ayda sıfır yazdığını hiç kimseye söylemedim. Bugüne kadar da kimseye söylemedim. Eşim zamanında kimlikleri değiştirirken, kendisi beni 2 yaş küçük yazdırmış. Aslında yılımda belli değil. Bundan sonra 5 Ocak olarak her yıl doğrum günümü kutlarım. Rahmetli eşimi çocuklarım ve torunlarım arayıp onun doğum gününü kutlardı. Beni ise hiç aramazlar ve kutlamazlardı. Çünkü sıfır yazıyor. Şimdiye kadar bundan hiç şikayetçi olmadım ama bundan sonra aramazlarsa yaparım” dedi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 10:58
  1. Rahmiye Ertüngü
  2. NÜFUS CÜZDANI
  3. KARABÜK
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