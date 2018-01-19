Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''Onun gidişi Van Persie kadar acı vermedi''

Arsenal teknik direktörü Wenger'den flaş açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2018 Cuma 14:14
''Onun gidişi Van Persie kadar acı vermedi''

Arsenal, yıldız oyuncusunu Manchester United'a göndermesinin karşılığında 35 milyon Sterlin bonservis bedeli alacak ve Henrik Mkhitaryan'ı kadrosuna katacak.

Londra ekibinin, Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre Aubameyang'ı kadrosuna katma çabaları da sürüyor. Arsenal'in, Aubameyang karşılığında yüksek bir bonservis bedelinin yanısıra Olivier Giroud'yu Dortmund'a göndermesi gündemde.

Menajer Wenger son basın toplantısında Sanchez'i kaybetmenin,, kendisine Robin Van Persie'yi United'a göndermek kadar kadar acı vermediğini söyledi. Sanchez'in, Arsenal forması giymeye başladığında zaten bir yıldız olduğunu vurgulayan Wenger, Van Persie'yi ise kendilerinin yıldız haline getirdiğini hatırlattı. 

Feyenoord'da oynarken keşfettiği Van Persie ile uzun süre birlikte çalıştıklarını ifade eden Fransız menajer; "Robin gibi bir oyuncuyu yıldız yaptıktan sonra takımdan ayrılıp; doğrudan mücadele ettiğiniz bir rakibinizde şampiyonluk yaşamasını izlemek, Sanchez'i kaybetmekten çok daha acı verici bir deneyim" diye konuştu.

Kaynak:Bein Sports

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 14:14
  1. Arsene Wenger
  2. Van Persie
  3. Arsenal
  4. Alexis Sanchez
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek tek durdurup… Karneyi fırsata çevirdi!
    1. İşte geleceğin tüccarı! Herkesi tek..
    2. Pendik'te bilim merkezi çocukları..
    3. Türkiye resti çekti, 'Değerlendirmeye..
    4. Uzun kuyruklar var… Gidiyorlar!
    5. Ümraniye’de iki heyecan birden yaşandı
    6. İran ayağa kalktı! Yok böyle karşılama
    7. Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi
    8. Karneni getir buzda kay
    9. Otomobil otobüsün altına girdi! Çok..
    10. Dünyaca ünlü iki Profesör, Üsküdar’da..
    11. Perinçek sloganı söyledi,..
    12. Onu bile çaldılar… Bir saatte..
    13. Acil serviste dehşet anları! Sedyede..
    14. ABD'nin elinde bir tek o kaldı!..
    15. İşte Beşiktaş'ın yeni Gökhan Gönül'ü
    16. Fitch Ratings'den Türkiye kararı
    17. Flaş gelişme! Nijeryalı yıldız..
    18. Fikret Orman resti çekti
    19. KKTC'de hükümet istifa etti!
    20. Kötü haber geldi! 3 hafta yok
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    80 ilde serbest Adıyaman’da yasak!
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Teröristbaşı Gülen kıyametin kopacağı tarihi açıkladı
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    Sürpriz ‘Gül’ yorumu: Aday olma ihtimali olur
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    'İşi sıkı tutun! Öncelik Türkiye'nin'
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz
    Meteorolojiden flaş açıklama: Asıl kışı hissedeceğiz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 19.01.2018
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    Wikileaks'in kurucusundan bomba yorum: 15 Temmuz'da...
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu
    3 milyar euroya mal ettiler, ilk testinde bozuldu